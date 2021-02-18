Грузия лишилась премьера

Причиной стал арест другого политика

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сложил с себя полномочия. Такое решение глава правительства принял из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя "Единого национального движения" Ники Мелия.

В партии оппозиционера объявили о своей победе, радостно приняв решение Гахарии. 

Мелию, как пишет РИА "Новости", обвиняли в организации антироссийских акций в июне 2019-го, а также массовых беспорядков. Тогда его арестовали, но отпустили под залог с условием, что он будет носить электронный браслет. В 2020-м в Грузии прошли парламентские выборы, на которых он вновь стал депутатом, отказавших входить в орган власти. Оппозиция требовала пересмотреть результаты выборов. На одном из митингов в знак протеста Мелия снял браслет. Тогда суд решил увеличить сумму залога, но политик отказался его оплатить. 

В результате его лишили депутатской неприкосновенности, а после вынесли решение о его аресте. Однако соратники не отдали своего лидера. Мелия сейчас находится в здании партии, которое охраняют.  

Полина ИВАНОВА

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