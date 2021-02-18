Раскрыта дата встречи Путина с Лукашенко

О чем точно будут говорить президенты двух стран, пока точно не ясно

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся скоро – уже на следующей неделе.

Сначала об этом проинформировал телеграм-канал "Пул Первого". Затем высказался и глава Республики. 

Он сообщил, что собирается на вст, что речу в 20-х числах текущего месяца, как они и договаривался с коллегой из РФ. И дал понять, что говорить они буудут  секретарем Союзного государства Григорием Рапотой

Темы будущего разговора президентов РФ и Белоруссии пока не известны. Как сообщалось, главы двух государств могут говорить о дальнейшем объединении своих стран.

Затронут также другие проблемы. В частности – связанныть  на встрече на встрече с госе с пандемией коронавируса.

Полина ДОРОЖКИНА

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