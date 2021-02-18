Познер указал на давнюю дискриминацию России

Познер указал на давнюю дискриминацию России
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Санкции и оскорбления заставляют Москву защищаться

Если между Россией и Западом и появится новый железный занавес, то опустит его не Москва. В этом убежден телеведущий, журналист-международник Владимир Познер.

Комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разрыву связей с ЕС, Познер отметил, что это естественная реакция на действия Запада.

"Россия подвергается несправедливой дискриминации со стороны Запада. Причем это происходит давно, со времен второго срока Билла Клинтона",

– высказался журналист, вспоминая международную ситуацию в период конца прошлого – начала нынешнего веков и поведение Белого дома, задававшего тон своим союзникам.

"Запад явно дает понять, что не хочет иметь с ней (– с Россией – прим.ред.) дело. Поэтому если и будет опускаться занавес, то не со стороны России",

подчеркнул Познер в эфире НСН.

Ранее эксперт назвал слова Лаврова "отрезвляющей пощечиной" Евросоюзу, призванной остановить истерику. Сам министр напомнил, что на Западе давно отдаляются "от всего русского".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Шаман
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Почему ковид косит не тех кого надо? вот познер что-то задерживается на этом свете..
Граждане создатели вируса, ну что за некачественный продукт? доработайте пожалуйста штамм! И чтоб всяких познеров, горбачевых и прочих старых "бенефециаров" мы больше не наблюдали.
крым наш
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Гость147236
Не надо сказок! Занавес готовит лично Путин, он без него не досидит до 2036 года! Чего стоит только одно его намеренье отключить Россию от Интернета по образцу Китая.
и правильно сделает!нечего тут сидеть!<цензура> огород копай!
Гость147236
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Не надо сказок! Занавес готовит лично Путин, он без него не досидит до 2036 года! Чего стоит только одно его намеренье отключить Россию от Интернета по образцу Китая.
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