В Кремле "укололи" Белый дом, напомнив про "Северный поток-2"

Вашингтону стоит больше времени уделять проблемам своих граждан, а не придумывать сложности для строящегося из России в Германию газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

Обсуждая на брифинге сложную ситуацию, которая возникла в американском штате Техас, где жители остались на морозе без тепла и света из-за отключения энергоснабжения, Песков указал, что могло бы решить проблему.

"Здесь бы газ не помешал",

– намекнул представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что "Северный поток-2", против которого так выступают американцы, призван как раз укрепить энергетическую безопасность Европы, особенно в условиях "турбулентности с климатическими изменениями", передает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появились сообщения, что Берлин и Вашингтон ищут компромисс по "Северному потоку-2". В Кремле отметили, что не в курсе этих переговоров.