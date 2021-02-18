Песков намекнул американцам на решение их проблем

Песков намекнул американцам на решение их проблем
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Кремле "укололи" Белый дом, напомнив про "Северный поток-2"

Вашингтону стоит больше времени уделять проблемам своих граждан, а не придумывать сложности для строящегося из России в Германию газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

Обсуждая на брифинге сложную ситуацию, которая возникла в американском штате Техас, где жители остались на морозе без тепла и света из-за отключения энергоснабжения, Песков указал, что могло бы решить проблему.

"Здесь бы газ не помешал",

– намекнул представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что "Северный поток-2", против которого так выступают американцы, призван как раз укрепить энергетическую безопасность Европы, особенно в условиях "турбулентности с климатическими изменениями", передает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появились сообщения, что Берлин и Вашингтон ищут компромисс по "Северному потоку-2". В Кремле отметили, что не в курсе этих переговоров.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость139898
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Так пора газогон к пиндосам строить!
Гость149282
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Здравая Мысль: на фоне Климатической Турбулентности, которая будет продолжаться достаточно долго (не одно поколение) Энергетическое обеспечение очень актуальна для северных стран , С уважением, Михаил
Гость145101
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прописал хорошего лося
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