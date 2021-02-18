Нынешняя Украина – это западный проект, считают в Кремле

Россия признает украинское государство, но отмечает, что оно сильно изменилось после госпереворота в 2014 г., который произошел при попустительстве ряда стран Запада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 18 февраля.

"Украина превратилась в проект этих самых западных стран",

– сказал Песков, отметив, в частности, что у Киева с тех пор имеется серьезная проблема на юго-востоке страны, однако решить ее с помощью минских соглашений он не хочет.

Москва, со своей стороны, больше не считает Украину "дружественным государством".

"Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства",

– приводит "Коммерсант" слова Пескова.

Ранее лидер украинских радикалов Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" назвал Минские соглашения "актом капитуляции Киева". Эту выступление местные власти оставили без внимания. При этом на оппозиционные силы, критикующие Киев за разрыв отношений с Москвой, администрация Владимира Зеленского усилила давление.