"Делают манипуляции": Кравчук рассказал о хитрости Первого канала

"Делают манипуляции": Кравчук рассказал о хитрости Первого канала
Леонид Кравчук. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-президент Украины оправдался за разговор с главой ДНР в эфире российского телевидения

Ведущие на Первом канале буквально схитрили, устроив разговор  Леонида Кравчука с главой ДНР Денисом Пушилиным. Это дал понять сам бывший глава Незалежной, а ныне руководитель делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

По его словам, на российском телевидении "делают некоторые манипуляции". В частности, ему не говорили, что к разговору в прямом эфире подключится глава самопровозглашенной  республики. 

Кравчук отметил, что задал вопрос телеведущему. А тот вместо ответа предложил спросить то же самое у Пушилина.

Леонид Макарович доказал, что не "трус". Он никого не боится и будет говорить со всеми, но при этом защищать "национальные стратегические интересы Украины", заверил первый президент Незалежной. Поэтому и спросил у главы ДНР о войне на юго-востоке Незалежной.

Ему не важно, с кем вести беседу, главное – разъяснить позицию Украины по Донбассу. И на российских телеканалах, и на любых других он не раз утверждал, что Киев не пойдет ни на какие  уступки, отметил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

На Украине не утихает скандал, вызванный недавним диалогом в прямом эфире одного из  российских телеканале лидера ДНР Дениса Пушилина и первого президента Незалежной, главы киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. На защиту бывшего главы страны встал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и не только.  

Полина ДОРОЖКИНА

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