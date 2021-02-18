Экс-президент Украины оправдался за разговор с главой ДНР в эфире российского телевидения

Ведущие на Первом канале буквально схитрили, устроив разговор Леонида Кравчука с главой ДНР Денисом Пушилиным. Это дал понять сам бывший глава Незалежной, а ныне руководитель делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

По его словам, на российском телевидении "делают некоторые манипуляции". В частности, ему не говорили, что к разговору в прямом эфире подключится глава самопровозглашенной республики.

Кравчук отметил, что задал вопрос телеведущему. А тот вместо ответа предложил спросить то же самое у Пушилина.

Леонид Макарович доказал, что не "трус". Он никого не боится и будет говорить со всеми, но при этом защищать "национальные стратегические интересы Украины", заверил первый президент Незалежной. Поэтому и спросил у главы ДНР о войне на юго-востоке Незалежной.

Ему не важно, с кем вести беседу, главное – разъяснить позицию Украины по Донбассу. И на российских телеканалах, и на любых других он не раз утверждал, что Киев не пойдет ни на какие уступки, отметил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

На Украине не утихает скандал, вызванный недавним диалогом в прямом эфире одного из российских телеканале лидера ДНР Дениса Пушилина и первого президента Незалежной, главы киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. На защиту бывшего главы страны встал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и не только.

