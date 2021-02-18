Власти Незалежной настойчиво политизируют проект новой газовой магистрали, чтобы сохранить источник получения денег

Представители киевского режима лукавят, когда утверждают, что Незалежная не выживет, если будет запущен "Северный поток-2" и остановлен украинский транзит. Подобными заявлениями постмайданные руководители пытаются придать строительству российского газопровода политическую окраску. Такую точку зрения высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя свежий плач Ярославны с берегов Днепра.

Накануне председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев разразился новым постом в соцсети, в котором заявил, что советская труба, пролегающая по территории Украины, является щитом от "военной агрессии" России и, ни много ни мало, входит в состав обороны государства. Ну и то, что для украинцев остановка "СП-2" – это "вопрос жизни и смерти".

"Все понимают, что это абсолютное лукавство, Украина выживет. Адресатом таких заявлений является Европа и США. Коболев пытается внести свой вклад в политизацию "Северного потока-2"", – цитирует эксперта издание НСН.

По его словам, нынешнее украинское руководство все время вбрасывает одно утверждение: Незалежная получает деньги за транзит нашего газа и тратит средства на оборону соборной и сдерживание РФ у порога Европы. А если местная ГТС остановится, значит, не станет и необходимых финансов на защиту Старого света и всего мира. И при этом прямо намекается, что в таком случае западные партнеры должны финансировать Украину.

Юшков напомнил, что по контракту РФ еще четыре года будет платить Киеву большие суммы независимо от того, будет ли транспортироваться наш газ Незалежную или нет. Причем не факт, что режим не воспользуется коррупционными схемами.

Также эксперт обратил внимание на двойственную позицию властей соседней страны: с одной стороны, они борются с коммунистическим прошлым, с другой – пользуются наследием СССР, в том числе, газопроводом.

"Там лукавая позиция – труба была построена еще в советское время, и Украина за все время со своей независимости паразитирует на этой трубе", – подчеркнул специалист.

Он предложил Киеву в рамках декоммунизации, наконец, отказаться от ветки "Уренгой-Помары-Ужгород", на которой украинцы зарабатывают, но в которую не вкладывают деньги для ее модернизации.

Ранее Юшков предположил, что США настойчиво добиваются не только остановки строительства "СП-2", но и в дальнейшем Вашингтон также потребует блокировки ГТС Украины.

