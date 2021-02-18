Российский МИД назвал учения НАТО в Черном море желанием "найти врага"

Российский МИД назвал учения НАТО в Черном море желанием "найти врага"
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведомство расценивает действия Запада как угрозу всему миру

Маневры, устраиваемые Соединенными Штатами с союзниками в Черноморском регионе, представляют угрозу для всего мира. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 февраля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, выступая на брифинге, который проходит в Москве.

По словам российской госслужащей, действия Запада в регионе создают впечатление того, что Штаты вместе с остальным блоком НАТО упрямо пытаются "найти врага" из-за постоянных маневров в Черном море.

Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что проводимые Шестым флотом американских ВМС учебные операции в Черном море направлены против российской стороны, представляя собой угрозу для всего мира, передает РИА "Новости".

Ранее посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало военные учения американских ВМС в Черном море вместе с Турцией. Российские диппредставители призвали альянс отказаться от различных выдумываний предлогов для наращивания военного потенциала в регионе, а также постоянного и бессмысленного "бряцания".

В начале февраля в черноморском регионе ВМФ США устроили учения с украинским флотом, отработав операцию по стандартам НАТО.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость141614
Пожаловаться Ответить
Гость139774
Вот в этом то и проблема. Я лично за валюту ничего не продаю. А Родину тем более. Но предатели всегда были. И в текущих реалиях они прекрасно устраиваются на средних эшелонах власти и при любых президентах чувствуют себя хорошо, а чуть что, так в саботаж уходят - для правильных указов, или перевернут их с ног на голову и с героизмом выполняют. Вот этих да, бояться нужно. Эти вредители могут много проблем устроить,
а твою Родину продают за валюту. США. нефть продают, газ и тд.
а ты с кем то собрался воевать.
Гость139774
Пожаловаться Ответить
Гость139424
Ты в своём уме ? Кто воюет со страной, за валюту которой вы продаёте свою родину ?
Вот в этом то и проблема. Я лично за валюту ничего не продаю. А Родину тем более. Но предатели всегда были. И в текущих реалиях они прекрасно устраиваются на средних эшелонах власти и при любых президентах чувствуют себя хорошо, а чуть что, так в саботаж уходят - для правильных указов, или перевернут их с ног на голову и с героизмом выполняют. Вот этих да, бояться нужно. Эти вредители могут много проблем устроить,
Гость139424
Пожаловаться Ответить
Гость139774
Если подобное устроить у берегов США, то будет паника и вой на весь мир. Мы пока терпим. А ведь если они где-то облажаются и получится какой-то намёк на начало боевых действий? Вот тут совсем не весело всем становится. Надеются что ответки не будет. А вот тут сомневаюсь я. Если не ответят, то это будет первый шаг к третьей мировой. Посчитают что не будут Русские применять оружие против НАТО и тогда беда будет всем после этого.
Ты в своём уме ? Кто воюет со страной, за валюту которой вы продаёте свою родину ?
Гость148083
Пожаловаться Ответить
Гость139424
Кокаиновые торчки из МИД-а
Торчек тут ты, а Маша правильно все сказала, доиграются и станет больно всем
Гость139774
Пожаловаться Ответить
Гость139424
Кокаиновые торчки из МИД-а
Если подобное устроить у берегов США, то будет паника и вой на весь мир. Мы пока терпим. А ведь если они где-то облажаются и получится какой-то намёк на начало боевых действий? Вот тут совсем не весело всем становится. Надеются что ответки не будет. А вот тут сомневаюсь я. Если не ответят, то это будет первый шаг к третьей мировой. Посчитают что не будут Русские применять оружие против НАТО и тогда беда будет всем после этого.
Гость139424
Пожаловаться Ответить
Кокаиновые торчки из МИД-а
1
новости партнеров
По теме

Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках

На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение

Новые изменения в пенсионной системе скрыли от россиян

Регулятор взял год на подготовку инициативы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей