Ведомство расценивает действия Запада как угрозу всему миру

Маневры, устраиваемые Соединенными Штатами с союзниками в Черноморском регионе, представляют угрозу для всего мира. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 февраля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, выступая на брифинге, который проходит в Москве.

По словам российской госслужащей, действия Запада в регионе создают впечатление того, что Штаты вместе с остальным блоком НАТО упрямо пытаются "найти врага" из-за постоянных маневров в Черном море.

Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что проводимые Шестым флотом американских ВМС учебные операции в Черном море направлены против российской стороны, представляя собой угрозу для всего мира, передает РИА "Новости".

Ранее посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало военные учения американских ВМС в Черном море вместе с Турцией. Российские диппредставители призвали альянс отказаться от различных выдумываний предлогов для наращивания военного потенциала в регионе, а также постоянного и бессмысленного "бряцания".

В начале февраля в черноморском регионе ВМФ США устроили учения с украинским флотом, отработав операцию по стандартам НАТО.