Украина завела уголовное дело против замминистра обороны России

Украина завела уголовное дело против замминистра обороны России
Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Высокопоставленного офицера ВС РФ подозревают в организации Иловайского котла в Донбассе

Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Андрей Картаполов на Украине заподозрен в нарушении трех статей местного УК. Об этом сообщает СБУ.

Российскому военачальнику Киев вменяет якобы "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "ведение агрессивной войны" а также "нарушение законов войны, сопряженное с умышленным убийством".

Также утверждается, что в 2014 году наш офицер якобы участвовал в организации Иловайского котла в Донбассе.

"Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления – замначальника Генштаба ВС, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Украинские следователи заявляют, что Картаполов якобы действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа военного руководства РФ.

Власти России отрицают какое-либо участие действующего состава ВС страны в вооруженном внутриукраинском конфликте в Донбассе.

Накануне, напомним, парламент Незалежной утвердил прошлогоднее постановление, в котором вся ответственность за жертвы на евромайдане в 2014 г. переложена на экс-президента Виктора Януковича и бойцом "Беркута". В свою очередь, Виктор Федорович обвинил в преступлениях в ходе "революции гидности" ее вождей, включая, "шоколадного короля", ныне лидера "Евросолидарности" и депутата Верховной рады Петра Порошенко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость139774
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Гость149302
Наверное выкрадут и вывезут.
Да судя по упоротости укров и полной потери у них чувства реальности, в последнее время, он думаю сам скоро приедет в Киев, на танке. ))) И не его будут судить, а он передаст под суд украинского народа этих дебилов.
Гость143999
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Гость139424
Выкрасть и наказать <цензура> ватную
Очко протри У Ш Л Е П О К.
Гость141418
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Гость139424
Выкрасть и наказать <цензура> ватную
Ну выкради мигрант техасский или <цензура> уже от бурито отяжелела только по клаве клацать мажешь. Еще и на Русских сайтах ошиваешься.
Гость141418
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Де биллы свидомные опять кизяка обожрались. Интересно сам генерал-полковник знает что что бандерлогии ему местные мартышки дело шьют. Смех и грех, феерический свидомный идиотизм.
Гость139424
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Выкрасть и наказать <цензура> ватную
Гость149302
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Молодца генерал,хороша уха в котелке,наваристая, со шкварками.
Гость149407
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Гость147566
Жаль .что мы не помогали чечне в первой и второй войне.
Залились бы вы своей кровью.
Так Вы и помогали, паскуды. Только не Чечне, а бандитам, шайтанам.
Гость147566
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Жаль .что мы не помогали чечне в первой и второй войне.
Залились бы вы своей кровью.
Гость149302
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Наверное выкрадут и вывезут.
Гость149407
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А пусть они его на допрос вызовут!
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