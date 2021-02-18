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Власти РФ высылают из страны дипломата эстонского посольства. Как объяснили 18 февраля в МИД, решение Кремля стало ответной мерой на объявление представителя российской дипмиссии в прибалтийском государстве персоной нон грата.
Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что решение Таллина не имеет оснований.
После этого МИД направил эстонскому послу в Москве ноту, передает РИА "Новости".
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