Таллину направлен решительный протест

Власти РФ высылают из страны дипломата эстонского посольства. Как объяснили 18 февраля в МИД, решение Кремля стало ответной мерой на объявление представителя российской дипмиссии в прибалтийском государстве персоной нон грата.

Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что решение Таллина не имеет оснований.

После этого МИД направил эстонскому послу в Москве ноту, передает РИА "Новости".