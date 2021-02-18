Украинцы отказываются воевать в Донбассе за олигархов - эксперт

Украинцы отказываются воевать в Донбассе за олигархов - эксперт
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Конфликт на востоке страны не смог мобилизовать всю нацию

Граждане Украины к настоящему времени перестали воспринимать вооруженный конфликт в Донбассе как что-то такое, ради чего стоит умирать. Эта война не укрепила нацию, как в других странах в подобных условиях. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала "Наш", который может оказаться следующим в списке запрещенных президентом Владимиром Зеленским.

Эксперт отметил, что в других государствах войны скрепляют нацию и мобилизуют население, люди готовы жертвовать собой, терпеть лишения ради победы в "праведном историческом бою".

"У нас война не мобилизовала людей, поэтому (экс-президент Петр) Порошенко проиграл выборы. Война не мобилизует. Многие считают, что это не та война, ради которой надо жертвовать", – сказал Карасев.

По его мнению, украинцы не хотят воевать, поскольку на этом конфликте зарабатывают не участвующие в сражениях местные олигархи.

Как напоминает издание "ПолитНавигатор", бывший смотрящий по Украине представитель Вашингтона Курт Волкер, сделавший своим поведением должность спецпредставителя США в Незалежной токсичной, в свое время неоднократно заявлял, что конфликт в Донбассе сплотил население Незалежной против России.

"Украина стала сильнее, более объединенной, более устойчивой, более демократичной, более реформированной, более прозападной, более антироссийской. Но ни одна из этих черт не идет в российском направлении. Россия продолжает эту войну и проигрывает", – уверял американец.

Ранее сегодня СБУ объявила подозрение по трем статьям УК Украины замминистру обороны России, генерал-полковнику Андрею Картаполову за некие военные деяния на территории Незалежной. В частности, высокопоставленный офицер якобы устроил воинам ВСУ и националистическим батальона Иловайский котел в 2014 году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость148083
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Вот у меня знакомы украинцы не в курсе то, что война с Россией, рассказал им, посмеялись вместе
Гость148083
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"Россия продолжает эту войну и проигрывает" - вот это мощно)))). Интересно, а когда Россия начала войну то?
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