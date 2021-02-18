МИД назвал одного из главных инициаторов антироссийских санкций

МИД назвал одного из главных инициаторов антироссийских санкций
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Фаза развития позитивного взаимодействия Берлина с Москвой миновала, считают в Кремле

Россия готова к конструктивному выстраиванию отношений с Германией. Однако причины, по которым немецкая сторона идет на их ухудшение, неясны. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 февраля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В ведомстве напомнили, что раньше Берлин выступал за развитие позитивного взаимодействия с Россией, предлагая соответствующие инициативы и развивая двухсторонние контакты. Однако на сегодняшний день прослеживается иная ситуация.

Весьма показательно, заявила Захарова, что именно во время председательства Германии в составе Совета Европы в прошлом году в отношении РФ было принято решение о введении нескольких санкционных пакетов. Антироссийские меры подтверждают цели немецкой стратегии, нацеленной на использование ресурсов ЕС для комплексного сдерживания Москвы.

Многие страны-члены Евросоюза, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства, выступают против этой позиции, однако из-за ряда обстоятельств, включая финансовую зависимость, не могут высказаться против избранной политики в отношении РФ.

Захарова также добавила, что вопрос о причинах избрания подобной стратегии целесообразнее направить немецкой стороне. Россия, отметили в МИД, не видит в этом никакой выгоды для Германии, передает РИА "Новости".

Ранее в МИД заявили о беспардонном и грубом поведении Запада в отношении России.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость149492
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Гость143459
Выслать всех российских дипломатов из германии и прекратить всякие отношения
И газ в гейропу перекрыть.
Гость148796
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Гость141614
Вата ! на Берлин ! Можем повторить ! прпрпрпр
пщщщщщ
:))))
Бандеровец хранит нарукавную повязку полицая и пересчитывает зубные золотые коронки своих жертв.
Гость143999
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30 лет наматывали на руку, резинку от трусов Европы.
Гость143459
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Выслать всех российских дипломатов из германии и прекратить всякие отношения
Гость141614
Пожаловаться Ответить
Вата ! на Берлин ! Можем повторить ! прпрпрпр
пщщщщщ
:))))
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