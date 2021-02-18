Фаза развития позитивного взаимодействия Берлина с Москвой миновала, считают в Кремле

Россия готова к конструктивному выстраиванию отношений с Германией. Однако причины, по которым немецкая сторона идет на их ухудшение, неясны. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 февраля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В ведомстве напомнили, что раньше Берлин выступал за развитие позитивного взаимодействия с Россией, предлагая соответствующие инициативы и развивая двухсторонние контакты. Однако на сегодняшний день прослеживается иная ситуация.

Весьма показательно, заявила Захарова, что именно во время председательства Германии в составе Совета Европы в прошлом году в отношении РФ было принято решение о введении нескольких санкционных пакетов. Антироссийские меры подтверждают цели немецкой стратегии, нацеленной на использование ресурсов ЕС для комплексного сдерживания Москвы.

Многие страны-члены Евросоюза, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства, выступают против этой позиции, однако из-за ряда обстоятельств, включая финансовую зависимость, не могут высказаться против избранной политики в отношении РФ.

Захарова также добавила, что вопрос о причинах избрания подобной стратегии целесообразнее направить немецкой стороне. Россия, отметили в МИД, не видит в этом никакой выгоды для Германии, передает РИА "Новости".

Ранее в МИД заявили о беспардонном и грубом поведении Запада в отношении России.