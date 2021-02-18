Отказ от общепризнанного препарата вредит самому населению Европы, напомнила политик

Политика Евросоюза, нацеленная на дискредитацию российкой вакцины "Спутник V", абсурдна и влечет за собой жертвы среди европейского населения. Такое заявление сделала экс-президент ПАСЕ, чешский политик Анна Чурдова.

Эффективность российского препарата, отметила она, превышает 91%, а безопасность лекарства подтверждена многократными исследованиями, в том числе и на международном уровне.

Чурдова также добавила, что могла бы пройти вакцинацию "Спутником" без всяких проблем, отметив, что для ряда европейских государств отказ от российского препарата может навредить местному населению.

Приоритетом для каждой власти, напомнила экс-глава ПАСЕ, остается обеспечение качественного здравоохранения для своего населения, поэтому вопрос вакцинации не должен быть политизированным.

"Чем мы отличаемся от Венгрии, Сербии, ВОЗ и 24 стран, которые одобрили этот препарат?" – вопрошает политик.

Также Чудова заявила, что Россия не нуждается в некой "реабилитации", равно как и любая держава, защищающая свои национальные интересы.

"Перед кем, перед чем и для чего? Разумные люди знают, что РФ делает этот так же, как и остальные великие державы. Неразумные же играют с огнем", – заявила спикер в интервью Parlamentní Listy.

Ранее британский журналист Тим Макналти заявил, что вакцинация "Спутником V" может повлечь за собой внутренний раскол Евросоюза.



