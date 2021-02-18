Как губернаторы заслуживают доверие у населения

Как губернаторы заслуживают доверие у населения
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Главы регионов активно используют площадки соцсетей для прямого диалога с населением, чтобы решать насущные вопросы

Президент России Владимир Путин 4 февраля нынешнего года утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом в них стоит доверие к власти.

Сегодня состоялся "Круглый стол" с руководителями регионов под названием "Губернаторы новой волны: от доверия – к результату". В заседании, которое прошло в онлайн-режиме, участвовали губернаторы Камчатского края Владимир Солодов, Тюменской области – Александр Моор, Калужской области – Владислав Шапша, Севастополя – Михаил Развожаев, а также директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский и начальник управления региональных компетенций АНО "Диалог" Андрей Цепелев.

На мероприятии обсуждался вопрос о том, из чего собственно состоит доверие граждан к власти, как оно оценивается, какова его основа. Участники сформулировали ряд критериев формирования такого отношения к представителям руководящих структур государства. Прежде всего, это близость к людям, решение их проблем и стратегическое решение вопросов. Главной целью диалога стало желание выявить позитивные методы и опыт регионов и внедрить их по стране.

По мнению губернаторов, в вопросе доверия граждан важно прямое общение с людьми, в том числе в социальной сфере. Необходимо оказывать поддержку на региональном уровне семьям и отдельным категориям граждан, таким как пенсионеры. Здесь нужно привлекать врачей и волонтеров.

Также важной формой доверия является вовлечения россиян в процесс управления. В частности, можно использовать мультимедийные платформы, где люди будут высказаться о своих проблемах и получать ответную реакцию. Из этого и возникает феномен доверия.

О своем положительном опыте взаимодействия с населением региона поделился с собравшимися губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он назвал важным способом решения насущных проблем людей использование онлайн-формата. В качестве примера он привел работу с населением в начале нагрянувшей эпидемии коронавируса, когда гражданам пришлось разъяснять, почему необходимо носить маски и перчатки, и зачем власти ограничили свободу передвижения людям. Ведь это были крайне непопулярные решения в новых условиях жизни страны.

"Это трудно, если люди тебе не доверяют. Этот опыт показал, что в начале была негативная реакция. Совместными усилиями с федералами нужно было показать правильность тех или иных действий и заручиться доверием людей", – цитируют калужского губернатора "Дни.ру".

Шапша отметил, что для населения в сложившихся условиях было важно сохранить рабочие места, выплачивать пособия. По его словам, соцсети позволяют направить некоторые процессы "в правильное русло".

Другим позитивным примером коммуникации с населением оказалось решение проблемы с дефицитом лекарств в области. Так, с помощью госпредприятия "Калуга формас" был сделан запрос, и в государственных аптеках региона появились необходимые препараты. И здесь быстрая реакция властей пришла именно через социальные сети. Диалог с населением способствовал снятию напряженности в обществе и выходу из сложившейся ситуации.

Когда Калужскую область засыпало снегом, граждане ожидали от руководства, что оно одним махом уберет дороги. Однако губернатор честно признался, что у властей нет таких ресурсов, чтобы за пару дней все расчистить, и сам с лопатой вышел на уборку. Он продемонстрировал, что какие-то проблемы людям можно решать и самостоятельно. Несмотря на критику в данном вопросе, губернатор полагает, что это тоже диалог с населением. Главное, что он честный и дает свои плоды с точки зрения формирования доверия.

Соцсети являются самой живой формой коммуникации, но важно, чтобы чиновники не относились формально к ответам на запросы людей, чтобы они осознавали, что реально что-то меняется. Например, в Калужской области через официальные страницы региональной власти было обработано 60 тыс обращений. Значит, подчеркнул Шапша, это действенный механизм диалога.

В этом его поддержал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Причем, считает он, очень важно, чтобы представители органов власти лично отвечали на вопросы и комментарии граждан. С марта 2020-го с официальных страниц руководства региона проведено 45 прямых эфиров, обработаны и решены десятки тысяч запросов.

Развозжаев сообщил, что самостоятельно просматривает комментарии в соцсетях, там же дает поручения и проверяет качество ответов. В том числе, он реагирует и на вопросы в прямом эфире. "Большая планерка получается", – заметил севастопольский губернатор.

Он заметил, что подчас такое общение в соцсетях требует эмоциональных и временных затрат, бывает нелицеприятным. Кроме того, не всегда можно сразу решить вопрос или ответить, но здесь важно быть честным с людьми.

Платформой экономического роста и первым показателем деятельности главы региона назвал доверие граждан губернатор Тюменской области Александр Моор. По его мнению, у доверия есть две формы – участие населения в процессе и диалог, обратная связь и результат.

Губернатор вспомнил ситуацию, когда в 2019 г. область принимала первый борт из китайского Уханя. Тогда в обществе была негативная реакция. В результате руководство вышло на диалог с населением при помощи прямой линии. Моор лично выступил перед жителями региона, расставив приоритеты. Население получало полную информацию о коронавирусе. В итоге, напряженность в обществе была снижена.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о сложной ситуации, с которой регион столкнулся в прошлом году в связи с экологической катастрофой из-за загрязнения вод Тихого океана. Власти испытали тотальное недоверие со стороны народа как к руководству края, так и к науке. Теперь регион восстанавливает уважение граждан с помощью диалога.

"Нужно коммуникации удерживать. Люди хотят результат сразу и сейчас. Но волшебные палочки губернаторам не выдают..." – констатировал Солодов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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