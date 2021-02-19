Бывший президент Украины решил бороться за свободу слова

В благородном порыве Петр Порошенко купил телеканал "Прямой", которому нынешний глава Незалежной Владимир Зеленский запретил вещание.

Владельцем СМИ являлся бывший мэр Киева и теперешний депутат Верховной рады Владимир Макеенко.Он предложил экс-лидеру Соборной защитить "кнопку", и тот согласился, причем, по его же словам, прозвучавшим в эфире, "за большие деньги, которые могли пойти на благотворительность".

С этого момента "Прямой" принадлежит Prime Assets Capital. Это компания, которой на 100% владеет Порошенко, передает "Свободная пресса".

Зеленскому и его окружению "каналы мешают жить", отметил Порошенко. И добавил, что не может оставаться в стороне и будет защищать свободу слова на Украине.

Также он предупредил преемника, что тому не стоит применять ограничительные меры против него. А также напомнил о незавидной судьбе их предшественника Виктора Януковича после попытки закрыть "5 канал", принадлежащий Порошенко – он "плохо кончил", цитирует телеканал "360".

Ранее Зеленский заявил, что введение санкций в отношении украинских телеканаловбыло "коллегиальным и юридически мотивированным". Он поблагодарил СНБО и население страны, поскольку "откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества".

Об отключении от эфира украинских медиа "112", NewsOne и ZіK прокомментировали в России. по По ограничению свободы слова Незалежная опередила даже Китай и США, заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.