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В Америке наказали еще несколько десятков граждан Белоруссии. На этот раз 43 чиновникам этой страны запрещен въезд в США.
Такое решение приняли в Госдепартаменте, сообщил глава ведомства Энтони Блинкен. Визовые ограничения против госс лужащих Республики введены "за подрыв демократии", сказано в постановлении.
В черный список США, попали высокопоставленные работники судов; начальники и сотрудники правоохранительных органов, которые задерживали участников протестных акций и "оскорбляли их", судьи и прокуроры, которые приговаривали мирных демонатрантов; а также работники вузов, угрожавшие студентам за участие в митингах, перечислил госсекретарь.
Теперь в целом под санкциями оказались больше 100 госслужащих Республики, ведь ранее визовые ограничения были наложены 66 человек, которых в США признали "ответственными за подрыв белорусской демократии". К ним отнесли высокопоставленных чиновников, граждан России и Беларуси, препатствующих "работе независимых средств массовой информации и подрывающих целостность свободы СМИ в Республике, указано в заявлении Госдепа.
Ранее президент Александр Лукашенко сказал о нормальном развитии демократии в его стране. И добавил, что "защищает страну и людей", цитирует телеканал "360".
Ранее президент Белоруссии призвал Россию не "трепетать" перед санкциями. Он уверен, что наши страны могут сами себя обеспечить всем необходимым, поэтому им нечего бояться ограничительных мер Запада.
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