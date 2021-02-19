"За подрыв демократии": США запретили въезд 43 белорусским чиновникам

"За подрыв демократии": США запретили въезд 43 белорусским чиновникам
Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В целом под санкции попали уже больше ста госслужащих Республики

В Америке наказали еще несколько десятков граждан Белоруссии. На этот раз 43 чиновникам этой страны запрещен въезд в США.

Такое решение приняли в Госдепартаменте, сообщил глава ведомства Энтони Блинкен. Визовые ограничения против госс лужащих Республики введены "за подрыв демократии", сказано в постановлении. 

В черный список США, попали высокопоставленные работники судов; начальники и сотрудники правоохранительных органов, которые задерживали участников протестных акций и "оскорбляли их", судьи и прокуроры, которые приговаривали мирных демонатрантов; а также работники вузов, угрожавшие студентам за участие в митингах, перечислил госсекретарь.

Теперь в целом под санкциями оказались больше 100 госслужащих Республики, ведь ранее визовые ограничения были наложены 66 человек, которых в США признали "ответственными за подрыв белорусской демократии". К ним отнесли высокопоставленных чиновников, граждан России и Беларуси, препатствующих "работе независимых средств массовой информации и подрывающих целостность свободы СМИ в Республике, указано в заявлении Госдепа.

Ранее президент Александр Лукашенко сказал о нормальном развитии демократии в его стране. И добавил, что "защищает страну и людей", цитирует телеканал "360".

Ранее президент Белоруссии призвал Россию не "трепетать" перед санкциями. Он уверен, что наши страны могут сами себя обеспечить всем необходимым, поэтому им нечего бояться ограничительных мер Запада.

Полина ДОРОЖКИНА

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Беларусь
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Минск
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Россия 09 мая 2008
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За это время построили новые газопроводы. И стоимость компании стала 80 миллиардов! Два лидера ведут страны в нищету. Привели...
Во всем виноваты такие как ты, балабол-бездельник, подрывник-агитатор. Тихановская гори в аду
Минск
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лукашенко, проигравшего выборы, поздравили с "победой" 4 лидера - молдаванин, армянин, китаец и путин. Каждый день в стране новые репрессированные. За неправильной окраски пастилу, зонтик, ленточку. Кого пу поздравил? Великого демократа приведшего страну к процветанию?
Россия 09 мая 2008
Газпром вышел на 3 место в мире по рыночной капитализации
"Газпром" стал третьей по величине капитализации компанией в мире. Стоимость Газпрома на ММВБ 8 мая 2008 - 348 млрд долл.
За это время построили новые газопроводы. И стоимость компании стала 80 миллиардов! Два лидера ведут страны в нищету. Привели...
Гость139624
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В переводе на русский: За сохранение своей страны от посягательств Запада и нежелания быть под Империей Добра внести в санкционный список. А хохлов, поляков и прибалтов похвалить за демократическое закрытие телеканалов и за ненависть к русским.
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