Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Заявления руководства Белоруссии о том, что республика занимает взвешенную многовекторную позицию, по сути, означают, что Минск так и будет перебегать от России к Западу в поисках собственной выгоды. Такого мнения придерживается специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует Запад как рычаг давления на Россию. Стоит Москве в чем-то отказать или чего-то потребовать от Минска, белорусский лидер сразу жалуется Западу, что "имперская Россия давит". Поэтому Белоруссия и получает от РФ миллиарды.
"Лукашенко – оружие против России, которое Россия сама и оплачивает",
– подчеркнул Суздальцев. Он уверен, что никакой реальной российско-белорусской интеграции не будет, пока власть в соседней республике не поменяется.
"Лукашенко будет и дальше дискредитировать Москву и российское руководство",
– приводит "Украина.ру" слова политолога.
Ранее эксперт рассказал, как руководство Белоруссии вымогает у России деньги.
На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение
Кого коснутся предстоящие социальные начисления, сообщила сенатор