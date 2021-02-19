Лукашенко дискредитирует Россию – эксперт

Лукашенко дискредитирует Россию – эксперт
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Минск занял максимально выгодную позицию для себя и сложную для Москвы

Заявления руководства Белоруссии о том, что республика занимает взвешенную многовекторную позицию, по сути, означают, что Минск так и будет перебегать от России к Западу в поисках собственной выгоды. Такого мнения придерживается специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует Запад как рычаг давления на Россию. Стоит Москве в чем-то отказать или чего-то потребовать от Минска, белорусский лидер сразу жалуется Западу, что "имперская Россия давит". Поэтому Белоруссия и получает от РФ миллиарды.

"Лукашенко – оружие против России, которое Россия сама и оплачивает",

– подчеркнул Суздальцев. Он уверен, что никакой реальной российско-белорусской интеграции не будет, пока власть в соседней республике не поменяется.

"Лукашенко будет и дальше дискредитировать Москву и российское руководство",

приводит "Украина.ру" слова политолога.

Ранее эксперт рассказал, как руководство Белоруссии вымогает у России деньги.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость143930
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Гость141614
Диктатор Лукумба и диктатор Пумба.
Та тi ко всем своим достоинствам еще и нигер? :))
Гость143930
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Вася
Один дед другого наё...ет. По праздникам в дёсна долбятся, а за спиной друг у друга сплетни распускают. Старческая деменция - не подарок.
Судя по вам это, не деменция, а врожденное слабоумие характерное для васькофф
Гость141614
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Диктатор Лукумба и диктатор Пумба.
Вася
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Один дед другого наё...ет. По праздникам в дёсна долбятся, а за спиной друг у друга сплетни распускают. Старческая деменция - не подарок.
Гость143929
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<цензура> на хъй твари. Хуже бандеры
М
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денег упырю перестаньте ни в долг и за красивые обещания давать
провел реформу-дали чуть чуть в долг
и тд
либо пусть на тракторе катается и бомбит
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