Минск занял максимально выгодную позицию для себя и сложную для Москвы

Заявления руководства Белоруссии о том, что республика занимает взвешенную многовекторную позицию, по сути, означают, что Минск так и будет перебегать от России к Западу в поисках собственной выгоды. Такого мнения придерживается специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует Запад как рычаг давления на Россию. Стоит Москве в чем-то отказать или чего-то потребовать от Минска, белорусский лидер сразу жалуется Западу, что "имперская Россия давит". Поэтому Белоруссия и получает от РФ миллиарды.

"Лукашенко – оружие против России, которое Россия сама и оплачивает",

– подчеркнул Суздальцев. Он уверен, что никакой реальной российско-белорусской интеграции не будет, пока власть в соседней республике не поменяется.

"Лукашенко будет и дальше дискредитировать Москву и российское руководство",

– приводит "Украина.ру" слова политолога.

Ранее эксперт рассказал, как руководство Белоруссии вымогает у России деньги.