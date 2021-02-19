Байден не хочет ссориться: эксперт объяснила смягчение санкций США против "Северного потока-2"

Байден не хочет ссориться: эксперт объяснила смягчение санкций США против "Северного потока-2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Давление на Россию при этом не прекратится

Вашингтон откажется от намерения наказать немецкий бизнес за поддержку проекта "Северный поток-2", поскольку президенту США Джо Байдену нужны нормальные отношения с ключевыми союзниками, а Берлин четко дал понять, что ему нужен российский газопровод.

Позиции сторонников "Северного потока-2" укрепила холодная зима 2021 года. Европейцы убедились, что поставщики СПГ не гарантируют бесперебойного снабжения топливом в отличие от трубопроводов. Поэтому представители ФРГ жестко отстаивают "СП-2" перед американцами.

"А Байдену не хочется начинать президентство с новой ссоры с союзниками США по НАТО и вообще с Европой",

– считает замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.  Поэтому, скорее всего, Вашингтон не будет распространять свои санкции на немецкие компании и политиков, поддерживающих реализацию проекта. Об этом недавно сообщил "Блумберг" со ссылкой на собственные источники.

Другое дело, что США не откажутся от попыток навредить России. В СМИ муссируются слухи о стремлении Вашингтона получить от Берлина гарантии, что "СП-2" будет тут же перекрыт, если Москва попытается остановить транзит газа по невыгодному маршруту через Украину.

"Это попытки заставить Россию оплачивать с помощью платы за транзит через Украину ее нынешние антироссийские власти и антироссийскую политику",

приводит РИА ФАН мнение аналитика.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прямо заявил, что для украинцев остановка строительства "Северного потока-2" – это "вопрос жизни и смерти" 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость149407
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Гость141614
у президента Соединенных Штатов mr. Joe Biden там коммерческий интерес.
рашковане-папуасы ему пофигу, на мусор никто внимания не обращает.
Вот на тебя никто и не обращает внимание.
Гость143930
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Гость141614
у президента Соединенных Штатов mr. Joe Biden там коммерческий интерес.
рашковане-папуасы ему пофигу, на мусор никто внимания не обращает.
вот, у бидона интерес коммерческий
а. к тебе интерес психиатрический ;)
попадешь в дисер за свои <цензура> :))
Гость141614
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у президента Соединенных Штатов mr. Joe Biden там коммерческий интерес.
рашковане-папуасы ему пофигу, на мусор никто внимания не обращает.
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