Новые ограничительные меры не будут эффективны так же, как и прежние, предупредили в Кремле

Россия не поддается давлению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 19 февраля, комментируя возможность новых санкций США против РФ.

"Надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников, и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность",

– цитирует RT Пескова.

Ранее агентство "Блумберг" со ссылкой на собственные источники написало, что Белый дом готовит новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". О том, как это может отразиться на проекте, уже высказалась эксперт.