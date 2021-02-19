Песков рассказал о надежде Москвы на здравомыслие западных партнеров

Новые ограничительные меры не будут эффективны так же, как и прежние, предупредили в Кремле

Россия не поддается давлению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 19 февраля, комментируя возможность новых санкций США против РФ.

"Надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников, и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", 

– цитирует RT Пескова.

Ранее агентство "Блумберг" со ссылкой на собственные источники написало, что Белый дом готовит новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". О том, как это может отразиться на проекте, уже высказалась эксперт.

Николай ВИКТОРОВ

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