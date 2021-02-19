Германия не испугалась санкций США по "Северному потоку - 2"

Позиция ФРГ в отношении трубопровода остается неизменной

В Германиии внимательно следят за обсуждением вопросов, касающихся введения санкций в отношении "Северного потока-2". Об этом сообщили МИД ФРГ. 

При этом официальный представитель ведомства Мария Адебар, отвечая на вопрос о возможных новых санкциях США, отметила, что позиция Берлина по поводу строительства трубопровода остается неизменной, пишет РИА "Новости". 

"Мы, конечно, внимательно следим за тем, есть ли новости в США, должны посмотреть в первую очередь содержание доклада для Конгресса", 

– заявила Адебар в ходе общения с прессой. 

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют отказаться от намерения наказать немецкий бизнес за поддержку проекта "Северный поток-2", поскольку боится остаться без союзников. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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