Лукашенко срочно вылетел к Путину

Лукашенко срочно вылетел к Путину
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by/ru
Белорусский президент решил отправиться в Россию заранее

Как сообщили в Кремле, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко официально должна состояться 22 февраля. Однако  белорусский президент решил не дожидаться назначенной даты и вылетел в Россию заранее – уже сегодня. 

Что именно сподвигло главу на этот жест неизвестно. В официальном телеграм-канале президента "Пул Первого" оставили странный намек, что дело может казаться каких-то чрезвычайных обстоятельств. 

"Пока беглецы-предатели продаются и продают Беларусь Западу, сидя в тёпленьких эуропейских офисах, Лукашенко продолжает свою обычную работу. Президент направляется с рабочим визитом в Россию. Как и договаривались давно, на переговоры с российским коллегой", – указано в сообщении. 

Однако давно администрации договаривались об иной дате – 22 февраля. Об этом сообщали в Кремле.

После новости о вылете Лукашенко в Москве напомнили, что официально встреча была запланирована на следующей неделе, передает РИА "Новости". Вероятно, в администрации российского президента к неожиданной выходке белорусского главы были не готовы. 

Официально повестка встречи предполагает обсуждение вопросов развития стратегического партнерства и союзничества между странами, крупных стратегических проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также продвижение интеграции в рамках Союзного государства. 

Неофициально же, по догадкам экспертов, Александр Лукашенко собирается попросить у Москвы новый кредит. В Кремле, к слову, эти слухи опровергали. 

Роман ИГНАТОВ

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Сначала интеграция, потом деньги! Истина проверенная временем!!!
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