Белорусский президент решил отправиться в Россию заранее

Как сообщили в Кремле, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко официально должна состояться 22 февраля. Однако белорусский президент решил не дожидаться назначенной даты и вылетел в Россию заранее – уже сегодня.

Что именно сподвигло главу на этот жест неизвестно. В официальном телеграм-канале президента "Пул Первого" оставили странный намек, что дело может казаться каких-то чрезвычайных обстоятельств.

"Пока беглецы-предатели продаются и продают Беларусь Западу, сидя в тёпленьких эуропейских офисах, Лукашенко продолжает свою обычную работу. Президент направляется с рабочим визитом в Россию. Как и договаривались давно, на переговоры с российским коллегой", – указано в сообщении.

Однако давно администрации договаривались об иной дате – 22 февраля. Об этом сообщали в Кремле.

После новости о вылете Лукашенко в Москве напомнили, что официально встреча была запланирована на следующей неделе, передает РИА "Новости". Вероятно, в администрации российского президента к неожиданной выходке белорусского главы были не готовы.

Официально повестка встречи предполагает обсуждение вопросов развития стратегического партнерства и союзничества между странами, крупных стратегических проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также продвижение интеграции в рамках Союзного государства.

Неофициально же, по догадкам экспертов, Александр Лукашенко собирается попросить у Москвы новый кредит. В Кремле, к слову, эти слухи опровергали.