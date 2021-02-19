Киев нашел новый повод для санкций против Москвы

Киев нашел новый повод для санкций против Москвы
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com
Украина подскажет европейским партнерам, за что еще можно наказать РФ

Евросоюз может ввести дополнительные санкции против России. Новый повод готовы подсказать в дипломатическом ведомстве Украины. Киевские дипломаты планируют обсудить это с ЕС в ближайшее время, сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что речь о правах крымских татар, которые "подвергаются репрессиям" со стороны РФ. Киев ранее уже просил Брюссель ввести антироссийские санкции "именно за такие нарушения прав человека", передает "Европейская правда". Европейцы не прислушались. Но Кулеба не намерен отступать:

"Уже скоро, возможно, даже сегодня, я подпишу документы, мы снова обратимся к ЕС с такой просьбой",

– заявил министр на брифинге в пятницу, 19 февраля.

Ранее в Вашингтоне заявили, что ни США, ни их союзники не собираются ослаблять ограничения, введенные после воссоединения Крыма с Россией. Со своей стороны, Киев сообщил о поправках в законодательство, которые позволят ему вводить более жесткие меры против Москвы.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость143799
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Они только и строчат кляузы. Мелкий, мелочный, мерзкий народишко. Вот каклы и написали 4 млн доносов в 1937. На большее не способны.
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