В Москве раскрыли план Запада по "отравлению" Навального

В Москве раскрыли план Запада по "отравлению" Навального
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В сознании мировой общественности всегда нужно поддерживать мысль об "агрессивной" России

Вся история с якобы отравлением Алексея Навального была придумана на Западе для поддержания образа "агрессивной" России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в программе "Время покажет" на Первом канале.

"Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России", – цитирует дипломата РИА "Новости".

А значит нашу страну нужно сдерживать, и тогда западным гражданам будет проще объяснять, зачем нужно вливать средства в бюджеты НАТО.

Напомним, в августе 2020 г. господину Навальному во время полета в самолете, следовавшего из Томска в Москву, стало плохо. Борт экстренно сел в Омске. Пассажира доставили в местную больницу, а затем он был перевезен в Берлин для лечения. На Западе утверждают, что Навального якобы отравили в России. ОЗХО заявила, что в анализах берлинского пациента обнаружено вещество, аналогичное яду из группы "Новичок". При этом ни власти Германии, ни ОЗХО не предоставляют никаких данных о реальном состоянии Навального.

Самому пациенту по возвращению в Россию Симоновский суд 2 февраля нынешнего года по требованию ФСИН заменил условный срок по делу о махинациях в "Ив Роше" на реальный из-за многочисленных нарушений правил условного наказания.

В связи с этим коллективный Запад задумался о новых рестрикциях в адрес России. Между тем, даже в Европе нет согласия на сей счет. Так, сегодня депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли, которая уже не раз критиковала однобокую позицию своих коллег по поводу ситуации с берлинским пациентом, заявила, что заключение Навального является слабым поводом для наложения на Москву очередных санкций, передает РИА "Новости".

По ее мнению, ограничения вообще никому не выгодны, они не работают в интересах населения РФ и Европы. А больше всего санкций не хотят западные компании. Она считает, что призывы к рестрикциям являются чисто геополитической историей, а не заботой о правах человека.

"Единственная причина, по которой люди в Европейском союзе беспокоятся о нем, заключается в том, что он в России. Это просто оружие против российских властей", – резюмировала Дейли.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость149494
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И чего тут открывать, нормальные люди сразу поняли что это работа подвальной кодлы совместно с западными агентами. Кроме них этот деградант никому и не нужен.
Гость144264
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Гость141614
как можно поддерживать мысль об агрессивном гопнике если он агрессивный ?
как можно поддерживать мысль о том сто воры это те кто воруют если они воры и аоруют ?
россия агрессор и заслуживает наказания.
самого жесткого.
Опять свинорылый!
Гость150123
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Гость141614
как можно поддерживать мысль об агрессивном гопнике если он агрессивный ?
как можно поддерживать мысль о том сто воры это те кто воруют если они воры и аоруют ?
россия агрессор и заслуживает наказания.
самого жесткого.
Сиди на своей Украине и рассказывай про своего гопника Зе. Страна агрессор это США - лезут во все страны со своими порядками. А Украина - это выгребная яма Европы и в ЕС её не возьмут - бандеровцам там не место.
Гость141614
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как можно поддерживать мысль об агрессивном гопнике если он агрессивный ?
как можно поддерживать мысль о том сто воры это те кто воруют если они воры и аоруют ?
россия агрессор и заслуживает наказания.
самого жесткого.
Вячеслав Анатольевич
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Уважаемая редакция, можно исключить публикации фото этого Недоделанного на вашем сайте?
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