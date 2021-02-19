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Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение о введении ограничительных мер в отношении главы "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука. Содержание мер остается засекреченным.
Отмечается, что принятые санкции распространяются на все имущество депутата Рады.
Также в СНБО приняли решение о введении рестрикций против 19 юридических и восьми физических лиц. В указанный перечень вошли владельцы самолетов, которые использовались для перелетов в Россию.
Согласно приведенным данным, члены СНБО провели обсуждение ситуации по теме безопасности в Донбассе, по итогам которого совет принял решение. О подробностях его содержания неизвестно, передает РИА "Новости".
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