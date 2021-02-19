Украинские власти ввели санкции против Медвечука

продолжениеТурция перебросила своих военных на Украину - эксперт
Киев приняли решение об аресте всего имущества депутата Рады

Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение о введении ограничительных мер в отношении главы "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука. Содержание мер остается засекреченным.

Отмечается, что принятые санкции распространяются на все имущество депутата Рады.

Также в СНБО приняли решение о введении рестрикций против 19 юридических и восьми физических лиц. В указанный перечень вошли владельцы самолетов, которые использовались для перелетов в Россию.

Согласно приведенным данным, члены СНБО провели обсуждение ситуации по теме безопасности в Донбассе, по итогам которого совет принял решение. О подробностях его содержания неизвестно, передает РИА "Новости". 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

В Москве раскрыли план Запада по "отравлению" Навального

В сознании мировой общественности всегда нужно поддерживать мысль об "агрессивной" России

"Спутник V" стал настоящим "российским прорывом" - шведские СМИ

Журналисты призвали Евросоюз воспользоваться качественным препаратом для вакцинации населения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей