Москва должна проявить комплексную реакцию в ответ на действия Запада, убежден сенатор

Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции, смена власти в Соединенных Штатах, цифровая диктатура и уровень жизни граждан станут важнейшими и основными темами для РФ. Таким мнением поделился член Совфеда, председатель комиссии по информационной политике Алексей Пушков, говоря о вызовах, которые стоят перед страной в этом году.

По словам сенатора, качественное проведение вакцинации против COVID-19 стоит отнести не только к РФ, но и в целом ко всему миру.

Говоря о смене администрации Белого дома, политик отметил, что речь идет не просто о базовой "замене персоналий", а фигурах, у которых разнится взгляд на внешнеполитическое направление Соединенных Штатов. Если Дональд Трамп рассматривал Китай как главную угрозу для государства, то команда Джо Байдена считает первым врагом Россию.

По этой причине и можно заметить, как разнится отношение обеих администраций в подходах: если конкуренты необходимы для проведения переговоров, то с врагами не стоит строить нормальных отношений.

Еще одним серьезнейшим вызовом Пушков назвал диктатуру социальных сетей, которые стали определять политические взгляды пользователей, основываясь на собственных доводах. Так, "Твиттер" решил заблокировать страницу Трампа, проигнорировав право 88 миллионов жителей США на доступ к странице главы государства. Для современных ведущих интернет-платформ характерна блокировка мнений и оценок, не соотвествующих идеологии нынешней администрации.

"Поэтому они превращаются в информационное оружие", – уточнил сенатор.

Для решения этой проблемы, уверен член Совфдеа, Москве необходимо применить комплексный подход, развивая отечественную Сеть, а также совершенствуя законодательную базу.

Еще одним вызовом Пушков назвал обеспечение роста благосостояния жителей РФ. Прошлый год стал кризисным из-за пандемии. Учитывая массовые увольнения и сокращение доходов, власти обязаны принять меры для улучшения социального положения населения, что является основной внутренней задачей, передает "Федерал Пресс".

Ранее Пушков высказался о политике Байдена в отношении РФ, выразив уверенность в том, что президент США намерен спровоцировать разрыв отношений России со странами постсоветского пространства.