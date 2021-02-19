В Германии не хотят, чтобы наша труба превратилась в "инвестиционную развалину" и привела к многомиллиардным искам

Основная задача правительства Германии – создать условия для завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью порталу The Pioneer перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр подчеркнул, что придерживается позиции федеральных властей в споре с США по балтийскому трубопроводу.

"Мы на самом деле сказали все по этому вопросу", – цитирует Мааса Handelsblatt.

""Северный поток-2", безусловно, является одной из наиболее сложных тем, потому что с обеих сторон есть позиции, которые до сих пор остались неизменными", – отметил глава немецкой дипломатии.

Однако, считает он, даже в рамках партнерства можно жить с разными мнениями. Главным приоритетом в вопросе "СП-2" является "создание предпосылок для того, чтобы этот трубопровод был построен до конца", подчеркнул Маас.

В свою очередь глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених посчитал контрпродуктивным возможную остановку проекта за несколько километров до его завершения. По его словам, это никому не принесет пользы.

Мютцених заявил, что "Северный поток-2" не должен стать "инвестиционной развалиной" в Балтийском море.

В то же время он предупредил о компенсационных исках на миллиарды со стороны компаний-операторов. Что необходимо, так это реалистичная политика в отношении России, выходящая за рамки "дешевых клише сторонников холодной войны".

