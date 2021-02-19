Отношения России и ЕС разорваны в клочья - Лавров

Отношения России и ЕС разорваны в клочья - Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава российского МИД процитировал Обаму

Сергей Лавров объяснил скандальную фразу об отношениях с Евросоюзом, сказанную во время интервью Владимиру Соловьеву. Он отметил, что Россия полностью готова к их разрыву, поскольку от них и так ничего не осталось.

Напомним, некоторое время назад глава российского МИД заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС. В Европе расценили это как сигнал в свой адрес, назвав его "довольно странным". 

Позже в Кремле отметили, что разрывать отношения с Евросоюзом Россия не намерена, а слова дипломата были неправильно истолкованы. 

Лавров в интервью РБК, объясняя свое высказывание, указал, что во время интервью Соловьеву ответил утвердительно на вопрос о том, готова ли Россия к разрыву отношений с ЕС из-за того, что как таковых отношений уже не осталось. 

"Как однажды высказывался бывший Президент США Обама, правда про российскую экономику, отношения разорваны в клочья", – рассказал он. 

Глава россиского МИД отметил, что выстраиванию нормальных отношений мешает предвзятость к России со стороны Запада. 

В свою очередь он напомнил, как в мае 2019 занимавший в те года пост главы МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что Россия является старым врагом ЕС и снова представляет угрозу. Однако после официального дипломатического запроса через протокольную службу заявили, что Борреля не так поняли – сказанное им было лишь фигурой речи.

Сейчас западные страны, по его словам, понимают, что распространение "Спутника V" во всем мире способствуют повышению международного авторитета России – им этого совсем не хочется. 


Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость147900
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А вот с Америкой это тип отношения в клочья не порвет . Все таки дочь и внуки там. Опять же недвижимость.
крым наш
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вся европа воевала против россии в 2 мировых войнах!хорошо теперь они ЛГБТ!
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