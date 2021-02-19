Отношения России и ЕС разорваны в клочья - Лавров

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Сергей Лавров объяснил скандальную фразу об отношениях с Евросоюзом, сказанную во время интервью Владимиру Соловьеву. Он отметил, что Россия полностью готова к их разрыву, поскольку от них и так ничего не осталось.
Напомним, некоторое время назад глава российского МИД заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС. В Европе расценили это как сигнал в свой адрес, назвав его "довольно странным".
Позже в Кремле отметили, что разрывать отношения с Евросоюзом Россия не намерена, а слова дипломата были неправильно истолкованы.
Лавров в интервью РБК, объясняя свое высказывание, указал, что во время интервью Соловьеву ответил утвердительно на вопрос о том, готова ли Россия к разрыву отношений с ЕС из-за того, что как таковых отношений уже не осталось.
"Как однажды высказывался бывший Президент США Обама, правда про российскую экономику, отношения разорваны в клочья", – рассказал он.
Глава россиского МИД отметил, что выстраиванию нормальных отношений мешает предвзятость к России со стороны Запада.
В свою очередь он напомнил, как в мае 2019 занимавший в те года пост главы МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что Россия является старым врагом ЕС и снова представляет угрозу. Однако после официального дипломатического запроса через протокольную службу заявили, что Борреля не так поняли – сказанное им было лишь фигурой речи.
Сейчас западные страны, по его словам, понимают, что распространение "Спутника V" во всем мире способствуют повышению международного авторитета России – им этого совсем не хочется.
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