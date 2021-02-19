Байден обвинил Россию в подрыве НАТО и "Европейского проекта"

Байден обвинил Россию в подрыве НАТО и "европейского проекта"
Джо Байден. Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новый хозяин Белого дома объявил, что не хочет возвращения к временам холодной войны

Москва пытается "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с европейскими союзниками. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит сегодня в режиме видеосвязи.

Хозяин Белого дома утверждает, что Россия "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО… хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость".

Байден считает, что Кремль угрожает отдельным странам, поскольку так легче, нежели вести переговоры с единым и сильным союзом Америки и Европы. И традиционно указал на необходимость защитить суверенитет Украины, передает РИА "Новости".

Также он сказал, что у Вашингтона сложность в отношениях с Москвой и Пекином имеют различия, но в обоих случаях Штаты не хотят конфликта. По словам Байдена, Америка не заинтересована в возвращении к временам холодной войны.

"Мы хотим будущее, в котором все страны могут самостоятельно выбирать свой путь без угроз насилия и вмешательства", – объявил американский лидер.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил недавнее свое заявление, которое он сделал в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву о готовности Москвы к разрыву отношений с Брюсселем. Министр подтвердил сказанное тогда, подчеркнув, что этих отношений уже и не осталось – они и вовсе "разорваны в клочья".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Есть погибшие: в Керченском проливе произошло ЧП

Моряков срочно эвакуируют после отравления

Японцы вспомнили о "методе Путина" из-за Курил

Жители Страны восходящего солнца разочаровались действиях властей и призвали признать поражение 75-летней давности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей