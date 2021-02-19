Новый хозяин Белого дома объявил, что не хочет возвращения к временам холодной войны

Москва пытается "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с европейскими союзниками. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит сегодня в режиме видеосвязи.

Хозяин Белого дома утверждает, что Россия "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО… хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость".

Байден считает, что Кремль угрожает отдельным странам, поскольку так легче, нежели вести переговоры с единым и сильным союзом Америки и Европы. И традиционно указал на необходимость защитить суверенитет Украины, передает РИА "Новости".

Также он сказал, что у Вашингтона сложность в отношениях с Москвой и Пекином имеют различия, но в обоих случаях Штаты не хотят конфликта. По словам Байдена, Америка не заинтересована в возвращении к временам холодной войны.

"Мы хотим будущее, в котором все страны могут самостоятельно выбирать свой путь без угроз насилия и вмешательства", – объявил американский лидер.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил недавнее свое заявление, которое он сделал в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву о готовности Москвы к разрыву отношений с Брюсселем. Министр подтвердил сказанное тогда, подчеркнув, что этих отношений уже и не осталось – они и вовсе "разорваны в клочья".

