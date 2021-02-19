США и Евросоюзу нужно объединиться против России - Меркель

США и Евросоюзу нужно объединиться против России - Меркель
Ангела Меркель. Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com
Высокая представительница Берлина считает, что Москва сеет раздор между странами ЕС

Вашингтон и Брюссель должны выработать единую позицию в своих отношениях к Москве и Пекину. С таким призывом выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время сегодняшней виртуальной Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия вновь и вновь пытается спутывать страны-члены ЕС в гибридном противостоянии. Поэтому особо важно, чтобы мы выработали общую трансатлантическую повестку дня по России", – цитирует фрау РИА "Новости".

Она согласилась с ранее прозвучавшим заявлением на конференции президента США Джо Байдена о том, что континенту нужен сильный Евросоюз.

Также она признала, что еще более сложной задачей в плане выработки повестки дня является китайское направление. С одной стороны, КНР выступает "системным конкурентом" в Старом свете, а с другой стороны – без Пекина не обойтись в решении глобальных задач в мире.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о необходимости вести диалог с Россией ради "архитектуры европейской безопасности". Причем такой диалог он назвал "требовательным".

Что касается нового хозяина Белого дома, то Байден вообще обвинил Москву в том, что она якобы разрушает союз НАТО и "европейского проекта", чтобы это ни значило. По его словам, России легче угрожать отдельным странам, чем вести диалог с сильным и единым трансатлантическим союзником. Правда, американский лидер отметил, что Вашингтон не хочет возвращения времен холодной войны.

А между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил сегодня свой тезис о том, что Москва готова разорвать отношения с Брюсселем, поскольку как таковые они уже "разорваны в клочья".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость148745
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Вышедшая в тираж бабка перед пенсией решила громко испортить воздух. Как в детском стишке "громко перднул и пропал". Ну остановила бы строительство СП-2, ан нет, очко жим-жим.
Гость143459
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Ну разрывайте отношения с Европой Что пугать то
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