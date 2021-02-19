Байден отказывается звать Россию в G7

Вашингтон пригласит Москву в группу только в согласии со всеми ее членами

Администрация президента США Джо Байдена не приглашает Россию присоединиться к группе мировых лидеров G7. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 19 февраля.

Любое приглашение Москвы присоединиться к "Большой семерке" будет сделано в партнерстве со всеми членами группы, сказала она журналистам, выступая на борту Air Force One, передает Reuters.

Напомним, РФ перестала участвовать в саммитах "восьмерки" из-за событий на Украине и присоединения Крыма к России в 2014 году. С тех пор регулярно из США раздаются голоса о размышлениях насчет возвращения к формату G7. Однако в Москве туда не рвутся, заявляя, что площадка G20 куда более эффективна.

О том, что "Большая восьмерка" больше не возродится, говорил в декабре 2019 г. глава МИД РФ Сергей Лавров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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РОССИЯ ПЛЕВАТЬ ХОТЕЛА НА J 7 ---- ОДНИ УБЛЮДКИ ТАМ ПРОДАЖНЫЕ
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