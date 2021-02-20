В США разгорается спор из-за санкций против "Северного потока - 2"

В США разгорается спор из-за санкций против "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Госдеп и Конгресс оказались по разные стороны баррикад из-за газопровода

В последнее время в СМИ то и дело появлялись сообщения о том, что США планируют ввести против "Северного потока – 2" очередные санкции. Теперь же стало известно, что ограничительные меры вряд ли коснутся самого газопровода.

Администрация США представила Конгрессу доклад о санкциях против проекта. Оказалось, что в документ вошли две компании России, занимающиеся укладкой труб газопровода, а также еще 18 фирм, которые выбыли из проекта ранее. Об этом журналистам поведал член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш.

Как передает "Интерфакс", политик встревожен тем, что Госдеп не предложил новых рестрикций против "Северного потока – 2". К тому же, российские компании, о которых идет речь, уже находятся под санкциями экс-президента США Дональда Трампа. 

В то же время в агентстве Bloomberg вышла статья о том, что же все-таки Госдеп предложил сделать. Выяснилось, что ударить планируется по трубоукладчику "Фортуна" и компании-владельца "КВТ-Рус". Именно против них и действуют ограничительные меры Трампа с января 2021 года. 

Любопытно, что Госдеп не включил в свой доклад организации из Европы, Германии в том числе. Член комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол обвинил Госдеп в том, что предложенные им санкции неадекватны. Он подчеркнул, что Конгресс твердо намерен остановить "Северный поток – 2", ведь под эту задачу заточены два последних оборонных бюджета США. 

Полина ИВАНОВА

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Ваван Междугародник
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Слава Героям Утра! Че там у пиндосов и пиндароссов? Опять грызут трубу. 1. Марсоход NASA гуляет по Красной планете. Яблони там не скоро зацветут но планету америкосы захватили. 2. Навального привезли в Бабушкинский суд для рассмотрения уголовного дела о клевете на ветерана ВОВ. Во дают! Скоро Соловьева и Путина повяжут за реабилитацию нацизма.
Гость143929
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Убейте друг друга уроды из за чужой трубы, в очко её вам всем, имбициллы.
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В США разгорается спор из-за санкций против "Северного потока - 2"

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