Экс-президент Украины призвал РФ отказаться "от своих так называемых, "cил"

Россию ожидает полное поражение, если она не прекратит гонку вооружений. Об этом заявил бывший глава Незалежной, а ныне глава делегации этой страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Свою речь по данному вопросу он начал с сообщения об усилиях "международного сообщества и Украины в том числе" помешать планам России. Ее остановят, принудят давлением разнообразныхми санкциями, заверил экс-президент незалежной.

Затем первый лидер Соборной напомнил "исторический опыт". По его словам, гонка вооружений СССР привела к распаду этого государства.

Та же судьба ждет и РФ, добавил Кравчук в интервью RTVI. Такой гонки вооружений она "не выдержит".

В заключение Леонид Макарович выразил надежду на то, что Россия откажется "от своих так называемых, "cил". И вместо этого будет "участвовать в мировом процессе не оружием, не силой, а демократией и достижениями", ведь у нее очень много забот.

Ранее Кравчук весьма своеобразно оправдался за разговор с главой ДНР в эфире российского телевидения. Экс-президент Украины сказал, что на российском телевидении "делают некоторые манипуляции", на одну из таких хитростей поймали и его.