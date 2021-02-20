Кравчук напророчил России разгром из-за гонки вооружений

Кравчук напророчил России разгром из-за гонки вооружений
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеПотерявший авторитет Зеленский убирает конкурентов - политолог
Экс-президент Украины призвал РФ отказаться "от своих так называемых, "cил"

Россию ожидает полное поражение, если она не прекратит гонку вооружений. Об этом заявил бывший глава Незалежной, а ныне глава делегации этой страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Свою речь по данному вопросу он начал с сообщения об усилиях "международного сообщества и Украины в том числе" помешать планам России. Ее остановят, принудят давлением разнообразныхми санкциями, заверил экс-президент незалежной.

Затем первый лидер Соборной напомнил "исторический опыт". По его словам, гонка вооружений СССР привела к распаду этого государства.

Та же судьба ждет и РФ, добавил Кравчук в интервью RTVI. Такой гонки вооружений она "не выдержит".

В заключение Леонид Макарович выразил надежду на то, что Россия откажется "от своих так называемых, "cил". И вместо этого будет "участвовать в мировом процессе не оружием, не силой, а демократией и достижениями", ведь у нее очень много забот.

Ранее Кравчук весьма своеобразно оправдался за разговор с главой ДНР в эфире российского телевидения. Экс-президент Украины сказал, что на российском телевидении "делают некоторые манипуляции", на одну из таких хитростей поймали и его.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость141614
Пожаловаться Ответить
не долго осталось раше, не долго...
Гость143929
Пожаловаться Ответить
Кравчук: мощно <цензура> у зели потом он трахнет тебя в чопу съест <цензура> и настанет сытый мир в каклогондонляндии, твари поганые, сдохните.
Повелитель хохлов
Пожаловаться Ответить
Пусть лучше этот старыйпедераст расскажет, как при его управлении ,хохляндия спускалась на дно.
1
новости партнеров

В США разгорается спор из-за санкций против "Северного потока - 2"

Госдеп и Конгресс оказались по разные стороны баррикад из-за газопровода

Японцы вспомнили о "методе Путина" из-за Курил

Жители Страны восходящего солнца разочаровались действиях властей и призвали признать поражение 75-летней давности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей