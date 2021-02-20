Потерявший авторитет Зеленский убирает конкурентов - политолог

Потерявший авторитет Зеленский убирает конкурентов - политолог
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжение"Беспредел и безответственность": решение Зеленского против Медведчука оценил нардеп
Президени Украины старается укрепиться всеми путями

Кресло под Владимиром Зеленским расшатывается все сильнее, поэтому он убирает своих политических конкурентов. Таким мнение поделился политолог Петр Акопов.

В то время как его авторитет стремительно разрушается, президент Украины старается удержать власть и укрепиться. Причем всеми путями, пояснил эксперт.

Он выдавливает конкурентов. В первую очередь, принялся за более весомые фигуры – журналиста и политика Анатолия Шария, а также лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора  Медведчука. И сделает все, чтобы не дать расти их популярности, отметил аналитик.

По его словам, от Зеленского как новичка в политике ожидали независимости, но он таких надежд не оправдал. Поэтому оппозиционеры и олигархи "будут продолжать рвать его на куски". И запретами телеканалов, уголовными делами президент вряд ли чего-то добьется, напротив, рейтинг тех, кого он травит, только вырастет.

Тем временем граждане разочаровываются в главе Украины. И закрытием своих конкурентов он лишь ухудшает свое положение, заявил Акопов интервью "Украине.ру".

Ранее в "Оппозиционной платформе – За жизнь" прокомментировали санкции, введенные против их лидера, депутата Верховной рады Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще двух однопартийцев. Такое решение Совета национальной безопасности говорит о том, Украина стала еще на один шаг ближе к диктатуре – режим действующей власти является "политическим банкротом", который не может заручиться ни доверием, ни поддержкой населения Незалежной, заявили представители фракции.

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Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

крым наш
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Гость142937
ЭТОТ ЧМОШЫЙ ТРУСЛИВЫЙ "призидент" ДЕЛАЕТ ПО УКАЗКЕ ПИНДОСОВ ---- УБИРАЕТ КОНКУРЕНТОВ - А НАРОД УСРАИНЫ БЫДЛО - МОЛЧИТ ----- ГДЕ РУССКАЯ УКРАИНА ??????
давно сдохла
Гость142937
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ЭТОТ ЧМОШЫЙ ТРУСЛИВЫЙ "призидент" ДЕЛАЕТ ПО УКАЗКЕ ПИНДОСОВ ---- УБИРАЕТ КОНКУРЕНТОВ - А НАРОД УСРАИНЫ БЫДЛО - МОЛЧИТ ----- ГДЕ РУССКАЯ УКРАИНА ??????
Я горжусь, что я хохол
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Хохол! Разуй свои глаза!
Отбрось свою упоротость!
Ведь Крым - Россия, скажи да!
Продлишь себе ты молодость
Я горжусь, что я хохол
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Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Халява и душа холопа
Я горжусь, что я хохол
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Георгиевскую ленту, Серп и Молот
Хохлы запрещают надевать
У них на руках ЭС ЭС наколот
Готовы за них они убивать
Но будет возмездие! Ё Б В А Ш У MATЬ!
Я горжусь, что я хохол
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Слава Украине - бандеровские вопли
Хохлы визжат до хрипоты
И из ушей их брызжут сопли
Противно всем до тошноты
Я горжусь, что я хохол
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Северный поток закрыть
Этим нагадить России
У США его по дороже купить
Такая вассалов миссия
Я горжусь, что я хохол
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Зеленский бубнит заклинание:
"Больше санкций, на границе стенка"
Разрушить всё до основания
Но вот дурак как Порошенко
Я горжусь, что я хохол
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А кто Зеленский президент?
От украинцев получил доверие!
Кто он? Госдеповский агент
И в этом точно нет сомнения
Я горжусь, что я хохол
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Был Порошенко мой кумир
Тогда я был порохобот
Теперь Зеленский! Таков мир
Я перевёртыш, вот так вот
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