В Крыму потребовали от Запада прекратить "демонстративное" молчание о водной блокаде

В Крыму потребовали от Запада прекратить "демонстративное" молчание о водной блокаде
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На полуострове призвали Европу публично озвучить свою позицию

Западные страны и международным организациям пора прекратить молчать о водной блокаде Крыма, которую устроила Украина. 

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Запад наконец публично озвучить свою позицию. Также глава крымского парламента пообещал обратиться в Генпрокуротуру РФ с просьбой о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида, пишет РИА "Новости". 

Гемпель крайне возмущен злобным отношением Киева к крымчанам, однако это чувство вполне объяснимо, чего нельзя сказать о "демонстративном" молчании международных организаций, которые часто отождествляют себя с защитниками демократии во всем мире. 

"Сейчас настало время прервать свое демонстративное молчание и публично озвучить позицию насчет водной блокады Крыма", – призвал Гемпель. 

В том случае, если это не произойдет, бездействие мирового сообщества можно будет расценить как поддержку "человеконенавистнической политики Киева". 

Ранее стало известно, что Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале для полной остановки подачи воды в Крым. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость141614
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так плешивый дед сказал что проблема решена или как всегда ?
Гость141614
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а кто там кого заблокировал в Крыму ?
кацапам отключили воду чтоли ?
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