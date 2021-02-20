Захарова потребовала от Лондона объясниться за скандал с русскими СМИ

Захарова потребовала от Лондона объясниться за скандал с русскими СМИ
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Соединенное королевство вкладывало миллионы фунтов на ведение информационных кампаний

Москва ждет реакции Лондона на утечку Интернет данных, в которых подробно описывается механизм ручного управления работой русскоязычных СМИ. Об этом заявила Мария Захарова. 

Официальный представитель МИД РФ опубликовала в своем "Фейсбуке" пост, в котором заявила, что в Сеть утекли документы британского МИДа, в которых говорится о финансовой поддержке различных информационных изданий. Более того, Лондон даже сформировал свою сеть агентов влияния, которые действуют в социальных сетях. 

"В фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона". Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется – миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании", 

подытожила Захарова. 

Ранее Мария Захарова заявила, что Германия портит отношения с Россией. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что Москва готова к выстраиванию отношений с Берлином, однако немецкая сторона по непонятным причинам их ухудшает. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость143998
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Ну, это не секрет. Все гадости для Союза или России шли из Англии. Да если копнуть и раньше, то и Российская империя получала именно оттуда. Это, как говорится, данность.
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