Поставки российского газа на Украину резко сократились

Поставки российского газа на Украину резко сократились
Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Объем голубого топлива упал в среднем на 20%

"Газпром" в середине февраля резко снизил объемы поставляемого в Незалежную голубого топлива. 17, 18 февраля Украина получила в среднем всего 94,9 млн кубометров газа. Это примерно на 20% меньше, чем количество перекаченного в начале февраля газа.

Как пишет "Интерфакс", в первые 15 дней месяца объем топлива составлял около 119 млн куб. м в сутки. В январе эта цифра была солиднее – 124,51 млн куб. м. А месяцем ранее еще больше – по 182,63 млн кубов. 

В начале 2020-го Россия и Украина после долгих споров и переговоров смогли достичь принципиального соглашения по транзиту газа. Так, РФ забронировала прокачку через украинскую трубу на пять лет. В этом году "Газпром" должен транспортировать по ней 40 млрд куб. м. То есть около 110 млн куб. м в день, что значительно больше объема последних дней. 

Напомним, что Украина перестала закупать российский газ шесть лет назад. Сейчас Киев получает через Евросоюз реверсивное топливо, которое фактически и есть российское. 

Сейчас на Украине очень переживают за строительство "Северного потока – 2". В Киеве боятся, что запуск газопровода похоронить их ГТС. Там призывают Запад положить конец российскому проекту. 

Полина ИВАНОВА

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Гость143929
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Сдохните бандеровцы поганые хъй вам а не транзит
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