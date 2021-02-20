Объем голубого топлива упал в среднем на 20%

"Газпром" в середине февраля резко снизил объемы поставляемого в Незалежную голубого топлива. 17, 18 февраля Украина получила в среднем всего 94,9 млн кубометров газа. Это примерно на 20% меньше, чем количество перекаченного в начале февраля газа.

Как пишет "Интерфакс", в первые 15 дней месяца объем топлива составлял около 119 млн куб. м в сутки. В январе эта цифра была солиднее – 124,51 млн куб. м. А месяцем ранее еще больше – по 182,63 млн кубов.

В начале 2020-го Россия и Украина после долгих споров и переговоров смогли достичь принципиального соглашения по транзиту газа. Так, РФ забронировала прокачку через украинскую трубу на пять лет. В этом году "Газпром" должен транспортировать по ней 40 млрд куб. м. То есть около 110 млн куб. м в день, что значительно больше объема последних дней.

Напомним, что Украина перестала закупать российский газ шесть лет назад. Сейчас Киев получает через Евросоюз реверсивное топливо, которое фактически и есть российское.

Сейчас на Украине очень переживают за строительство "Северного потока – 2". В Киеве боятся, что запуск газопровода похоронить их ГТС. Там призывают Запад положить конец российскому проекту.