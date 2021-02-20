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Госдепартамент США умышленно не ввел новых санкций против "Северного потока – 2". У него на это были веские причины, объяснил эксперт Иван Тимофеев.
По его словам, в американском внешнеполитическом ведомстве прекрасно осознают, что газопровод все равно будет достроен. И портить из-за него отношения с ЕС и Германией нет смысла.
Новая власть в Белом доме пошла на уступки европейцам. И пока не станет применять новые ограничения в отношении "Северного потока – 2", если только в политике не случится чего-то выходящего из ряда вон, отметил аналитик.
А вот другие рестрикции будут. Из-за дела Алексея Навального, и не только, предупредил специалист в комментарии РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Госдеп США не предложил новых рестрикций. В его черный список не вошли принимающие участие в строительстве "Северного потока – 2" компании из Европы, в том числе Германии. Тем самым американские ограничительные меры вряд ли коснутся газопровода.
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