Названа причина отказа США вводить санкции против "Северного потока - 2"

Названа причина отказа США вводить санкции против "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Газопровод будет достроен, несмотря ни на что

Госдепартамент США умышленно не ввел новых санкций против "Северного потока – 2". У него на это были веские причины, объяснил эксперт Иван Тимофеев.

По его словам, в американском внешнеполитическом ведомстве прекрасно осознают, что газопровод все равно будет достроен. И портить из-за него отношения с ЕС и Германией нет смысла.

Новая власть в Белом доме пошла на уступки европейцам. И пока не станет применять новые ограничения в отношении "Северного потока – 2", если только в политике не случится чего-то выходящего из ряда вон, отметил аналитик.

А вот другие рестрикции будут. Из-за дела Алексея Навального, и не только, предупредил специалист в комментарии РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Госдеп США не предложил новых рестрикций. В его черный список не вошли  принимающие участие в строительстве "Северного потока – 2" компании из Европы, в том числе Германии. Тем самым американские ограничительные меры вряд ли коснутся газопровода.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость139774
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Дешевле - чтобы он был. Легче потом договорится о покупках своего СПГ. А то потом Европа вообще отвернуться, когда опять Техаз замёрзнет и газ придётся у себя в пиндосии оставлять. И тогда чтобы вернуть обратно, затрат потребуется в разы больше. Лучше тактическое поражение чем стратегический провал. Когда достроят, легче вентилем управлять. Сейчас это как красная тряпка для Немцев.
Гость149840
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отрицание ->гнев -> торг ->ДЕПРЕССИЯ -> принятие
Гость143999
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Бандерлоги - фас!
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