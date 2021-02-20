Россия навсегда потеряла Украину - глава украинского МИД

Россия навсегда потеряла Украину - глава украинского МИД
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com
продолжение"Сигнал для России": Зеленский нашел пути "возвращения" Донбасса и Крыма
Незалежная намерена двигаться к членству в ЕС

Россия навсегда потеряла Украину, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В своем обращении, посвященном годовщине Евромайдана, он отметил, что Москва не смогла удержать Киев в сфере своего влияния. Более того, она ее потеряла. 

Политик также добавил, что Незалежная будет продолжать добиваться членства в Европейском союзе и НАТО, пишет РИА "Новости". 

"Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее", 

– заявил Кулеба. 

Ранее Киев нашел новый повод для санкций в отношении Москвы. Власти планируют в ближайшее время обсудить с Европейским союзом права крымских татар, которые, по мнению украинцев, постоянно подвергаются репрессиям со стороны Москвы. 

Украина уже простила ввести похожие санкции, однако тогда Брюссель отказался это делать. Но Кулебу это не останавливает. Поэтому не исключено, что уже в ближайшее время Киев вновь обратится в ЕС.  

Также недавно Украина заявила о поправках в законодательство, которые позволят ужесточить меры против России.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

М
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во первых свидомые это не вся украина
во вторых это так называемая *украина* потеряла россию,ее основу и центр своего достойного существования в мире
в третьих ни европе ни сша вы на пуй не сдались как независимое сильное государство
м наконец сама бывшая усср потерялась в мире,нет ни целей ни способов сохранить единство с теми людьми которых ес и сша привели к власти и которые всеми силами сохраняют власть и разрушают существование агроколхоза
Гость150842
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Сейчас там поколение бандеровцев. "Братьми" их считает только Кремль. А россиянам они не нужны. Мы прекрасно помним их плакаты, всякие гадости в интернете.
Гость148745
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И еще 10005000-й раз остаточно прощевай. Как только самим не надоест. До сих пор носятся с иллюзиями, что они хоть кому-то нужны, хомут этот себе на шею вешать. В ЕС они пойдут. Им в ЕС четко сказали, что не возьмут и даже не обещали. Но хохлы в своей тупости переплюнули даже самых больных на голову.
Гость143929
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На хъй вы нужны <цензура> бандеровское, будете рабами поляков, очком гейропы, недоумки.
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