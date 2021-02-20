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"Сигнал для России": Зеленский нашел пути "возвращения" Донбасса и Крыма

"Сигнал для России": Зеленский нашел пути "возвращения" Донбасса и Крыма
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев намерен "реинтегрировать" детей и молодежь с неподконтрольных территорий

Власти Украины определились с планами и методами возвращения в лоно ридной неньки мятежного Донбасса, а заодно и попытаться "вернуть" российский Крым. Об этом сегодня говорилось на совещании у президента страны Владимира Зеленского, где обсуждалась "стратегия реинтеграции временно оккупированных территорий и развития мощной системы национальной безопасности и обороны".

"Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма", – говорится в сообщении пресс-службы главы соборной.

Также киевский режим намерен "реинтегрировать" детей и молодежь, разрабатывать механизмы решения проблем с жильем, обеспечивать информационный суверенитет (не указывается в отношении кого – Украины, крымчан или жителей Донбасса). Кроме того, наконец, постмайданные власти озаботились и о доступе "к административным услугам" населения Крымского полуострова и неподконтрольных Киеву ДНР и ЛНР.

Накануне состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, на котором были приняты "секретные решения" в связи с обострением ситуации в Донбассе. Как сообщил позже глава СНБО Алексей Данилов, пан Зеленский поручил пересмотреть сценарии по урегулированию вооруженного конфликта в шахтерском регионе. По его словам, Киев намерен вернуться к решению Совета от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев разрешения ситуации в Донбассе.

Кроме того, несмотря на действующее сейчас с лета перемирие, украинским военным, исходя из обстановки и если появляется угроза жизни, разрешили открывать огонь.

Ну и вишенкой на торте вчерашнего заседания СНБО стало введение санкций против против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В общей сложности рестрикции коснулись восьмерых человек, пятеро из них – граждане РФ, а также 19 юрлиц. Это плюс к ранее закрытым оппозиционным телеканалам.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник в таких шагах команды Зеленского увидел новую стратегию в отношении Донбасса и четкий привет Киева, посланный в Москву.

"Прежде всего это сигнал для РФ. Владимир Зеленский и его команда готовы более жестко противостоять российским интересам в Украине и поднимают ставки в Западо-Украинско-Российском-Донбасско-Крымском закулисном диалоге", – цитирует издание "Свободная пресса" политолога.

Он считает, что последние санкции киевского режима говорят о том, что власти Незалежной открывают себе прямой путь к обострению конфликта в Донбассе, причем при поддержке Запада. И все это происходит аккурат на фоне нового витка противостояния между США с Европой вкупе и Россией, что явно показало вчерашнее выступление американского президента Джо Байдена в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ |

Ответить:

Гость150919
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Этот Зеленый дурень уже не знает, что и делать, обделался и вместе со своим Даниловым ходит с полными мешками <цензура> в штанах. Уроды конченные.
Гость139774
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Сценарий прям как-то повторяется. Перед уходом Пороха вот такая же возня была. Потом побеждает Зеля и народ с надеждой на лучшую жизнь. Зелю похоже менять собрались что-ли, или всё таки решили радикально закончить этот акт траги-комедии и свернуть клоунаду. Развязав полномасштабный конфликт в ДНР и ЛНР. Это уже будет следующий акт судя по всему и очень жаль что кровавый. Вычислить бы конкретных кукловодов. Прям по персоналиям и разобраться с ними.
крым наш
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Гость141614
кокс дорогой. его только ваша госдума может себе позволить
поделятся
крым наш
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Гость148745
Опять лохи раскудахтались в своем петушином кутке. С жильем они проблемы решают. Из 2500 дебилов, которые из Крыма вернулись в 404 в 2014 году жилье по состоянию на 2019 год получили менее 30, а остальные писали бумажки Порошенке и рыдали на камеру. Те, кто поумнее активно дезертировали в Крым. Теперь в 404 остались совсем никчемные, как, впрочем и по всей 404 одни дебилы остались.
бу-га-га
Гость141614
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Гость148745
Сильнейшая армия в Европе нуждается в укреплении? Ну-ну. Стекломоем и коксом если только эту пьянь укреплять, чтобы от абстинентного синдрома не передохли.
кокс дорогой. его только ваша госдума может себе позволить
Гость148745
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Гость141614
нужно укреплять ВСУ и гнать оккупантов ссаными тряпками с Украинской земли !
Сильнейшая армия в Европе нуждается в укреплении? Ну-ну. Стекломоем и коксом если только эту пьянь укреплять, чтобы от абстинентного синдрома не передохли.
Гость139774
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Гость141614
нужно укреплять ВСУ и гнать оккупантов ссаными тряпками с Украинской земли !
Согласен. Нужно гнать оккупантов и их преспешников - бандерлогов. Тогда есть шанс что украинский народ жить станет нормально. А ВСУ если начнётся заварушка, думаю поможет с этим, сама погонит. Сначала продажных генералов, потом и бандеровскую нечесть вместе с продажной властью.
Гость148745
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Опять лохи раскудахтались в своем петушином кутке. С жильем они проблемы решают. Из 2500 дебилов, которые из Крыма вернулись в 404 в 2014 году жилье по состоянию на 2019 год получили менее 30, а остальные писали бумажки Порошенке и рыдали на камеру. Те, кто поумнее активно дезертировали в Крым. Теперь в 404 остались совсем никчемные, как, впрочем и по всей 404 одни дебилы остались.
Гость141614
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нужно укреплять ВСУ и гнать оккупантов ссаными тряпками с Украинской земли !
Гость139774
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Мыльный пузырь, под названием Евро-Украина трещит по швам. Европа и Штаты больше тянуть не могут. Новое поколение бандерлогов созрело, пока им мозги не вправили - нужно действовать. Нужно обострение и такое, чтобы Россия обязательно ввязалась. Чтобы потом вой поднять на весь мир, и как раз это новое поколение подкрепило себя верой в Российскую агрессию. Дебилы в общем. Пока ещё живая свинина на скотобойне. Но уже время подошло. Пора забивать, хорошие бабки за это свежее мясо получат.
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