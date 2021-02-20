Запад нашел новый рычаг давления на Минск

В конце января Александр Лукашенко заявил, что готов амнистировать всех политзаключенных при одном условии – если докажут, что в стране они есть. При этом белорусский президент подчеркнул, что в Уголовном кодексе страны нет ни одной статьи, по которой могут наказать, исходя из политическим мотивов.

"Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую", – приводит его слова БЕЛТА.

При этом Лукашенко отмечает, что в пытке протестующих в стране виноват не ОМОН. По его словам, силовикам удалось сорвать некого рода "блицкриг" и "спасти страну".

Однако накануне спецдокладчик в ООН Анаис Марин опубликовала доклад, который может серьезно ударить по белорусским властям. Она заявила, что обладает доказательствами против минских силовиков. Об этом сообщает DW. Предположительно, это может стать инструментом влияния на официальный Минск.

"Сейчас я почти ежедневно получаю какие-то заявления, доказательства нарушений прав человека в Беларуси и свидетельства от самих жертв репрессий. Среди прочего, есть и видео с доказательствами", – сообщила она.

Марин выразила надежду, что после ее доклада прокуроры в других странах откроют уголовные дела против белорусских силовиков, которые совершали серьезные преступления после выборов – к примеру, пытки. Справедливое правосудие в самой Белоруссии, на данный момент, невозможно, считает она.

Вчера следователи в Белоруссии отказались возбуждать дело в связи с первым смертельным случаем во время протестов в Минске.