В ООН готовят сокрушительный удар по Лукашенко

В ООН готовят сокрушительный удар по Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Запад нашел новый рычаг давления на Минск

В конце января Александр Лукашенко заявил, что готов амнистировать всех политзаключенных при одном условии – если докажут, что в стране они есть. При этом белорусский президент подчеркнул, что в Уголовном кодексе страны нет ни одной статьи, по которой могут наказать, исходя из политическим мотивов. 

"Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую", – приводит его слова БЕЛТА. 

При этом Лукашенко отмечает, что в пытке протестующих в стране виноват не ОМОН. По его словам, силовикам удалось сорвать некого рода "блицкриг" и "спасти страну". 

Однако накануне спецдокладчик в ООН Анаис Марин опубликовала доклад, который может серьезно ударить по белорусским властям. Она заявила, что обладает доказательствами против минских силовиков. Об этом сообщает DW. Предположительно, это может стать инструментом влияния на официальный Минск. 

"Сейчас я почти ежедневно получаю какие-то заявления, доказательства нарушений прав человека в Беларуси и свидетельства от самих жертв репрессий. Среди прочего, есть и видео с доказательствами", – сообщила она. 

Марин выразила надежду, что после ее доклада прокуроры в других странах откроют уголовные дела против белорусских силовиков, которые совершали серьезные преступления после выборов – к примеру, пытки. Справедливое правосудие в самой Белоруссии, на данный момент, невозможно, считает она. 

Вчера следователи в Белоруссии отказались возбуждать дело в связи с первым смертельным случаем во время протестов в Минске. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость143929
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Те кто против усатого то же <цензура> драные, хуже бандеры, доставатели хъевы
Гость143929
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Пропала бульбандия, усатый презерватив все прокакал, утырок.
Гость149494
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Плохо на западе батьку знают, этот пшик он переживет да и Россия в случае чего поможет. Задрал этот запад со своим вмешательством в чужие дела да и со своими липовыми ценностями тоже.
Гость143459
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Не завидую Лукашенко Мы тебя достанем из под земли Не спрятаться тебе диктатор и преступник
Гость141614
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Гость139774
Забыл добавить. Поддерживает только тех, кто против своих братьев словян готов войной идти. Так было всю жизнь и так к сожалению есть и сейчас. Ширмы сброшены, маски сняты. Но ты ещё не веришь в это или на их стороне против своих же идёшь.
я к славянам не имею отношения. но мне очень дороги и близки народы Украины и России.
крым наш
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Гость139774
Забыл добавить. Поддерживает только тех, кто против своих братьев словян готов войной идти. Так было всю жизнь и так к сожалению есть и сейчас. Ширмы сброшены, маски сняты. Но ты ещё не веришь в это или на их стороне против своих же идёшь.
а каклы всегда так
Гость139774
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Гость139774
Военная интервенция НАТО ещё никого не спасла. По европе самый яркий пример Югославия. Сколько сербов было уничтожено. Зато "понаехавшие" были спасены и никто не наказан за резню славян. Запомни, Европа + НАТО ещё не один славянский народ не поддержала.
Забыл добавить. Поддерживает только тех, кто против своих братьев словян готов войной идти. Так было всю жизнь и так к сожалению есть и сейчас. Ширмы сброшены, маски сняты. Но ты ещё не веришь в это или на их стороне против своих же идёшь.
Гость139774
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Гость141614
военная интервенция НАТО ! только она способна спасти братский народ Беларуси.
Военная интервенция НАТО ещё никого не спасла. По европе самый яркий пример Югославия. Сколько сербов было уничтожено. Зато "понаехавшие" были спасены и никто не наказан за резню славян. Запомни, Европа + НАТО ещё не один славянский народ не поддержала.
Гость141614
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военная интервенция НАТО ! только она способна спасти братский народ Беларуси.
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