На митинге против Пашиняна прозвучал призыв к восстанию, демонстранты хотят парализовать Ереван

Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал своих сторонников готовиться к стремительному свержению нынешней власти. Об этом он объявил на многотысячном митинге, который проходит сегодня в центре Еревана. Главное требование манифестантов – отставка премьера страны Никола Пашиняна.

"Армения должна кипеть, массовые акции необходимо продолжать, город должен быть парализован. Но есть и план "Б". В любое время необходимо быть готовым с молниеносной быстротой восстанием взять власть", – цитирует РИА "Новости" Манукяна.



Митинг организован "Движением спасения родины", куда входят около 20 политсил. Все они выступают за уход главы правительства. На демонстрацию вышли оппозиционные политики и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, а также представители Армянской апостольской церкви.

Сейчас протестующие перекрыли центральный проспект и идут к дому правительства.

С момента подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения между Москвой, Баку и Ереваном по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха, остановившего полный захват НКР армией Азербайджана, в Армении почти регулярно проходят акции протеста недовольных этим документом.

Сам Пашинян после подписания соглашения говорил, что к этому шагу его подтолкнули военные, у которых не осталось больше сил вести боевые действия. К тому же армяне не выражали желания отправляться на фронт.

