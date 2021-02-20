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Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал своих сторонников готовиться к стремительному свержению нынешней власти. Об этом он объявил на многотысячном митинге, который проходит сегодня в центре Еревана. Главное требование манифестантов – отставка премьера страны Никола Пашиняна.
"Армения должна кипеть, массовые акции необходимо продолжать, город
должен быть парализован. Но есть и план "Б". В любое время необходимо
быть готовым с молниеносной быстротой восстанием взять власть", – цитирует РИА "Новости"
Манукяна.
Митинг организован "Движением спасения родины", куда входят около 20 политсил. Все они выступают за уход главы правительства. На демонстрацию вышли оппозиционные политики и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, а также представители Армянской апостольской церкви.
Сейчас протестующие перекрыли центральный проспект и идут к дому правительства.
С момента подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения между Москвой, Баку и Ереваном по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха, остановившего полный захват НКР армией Азербайджана, в Армении почти регулярно проходят акции протеста недовольных этим документом.
Сам Пашинян после подписания соглашения говорил, что к этому шагу его подтолкнули военные, у которых не осталось больше сил вести боевые действия. К тому же армяне не выражали желания отправляться на фронт.
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