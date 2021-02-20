Россия жестко ответит Украине за санкции против кума Путина - эксперт

Россия жестко ответит Украине за санкции против кума Путина - эксперт
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Реакцию Кремля жители Незалежной ощутят по своим кошелькам и в вопросе Донбасса

Россия обязательно ответит Украине за санкции киевского режима в отношении лидера политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. А ощутят реакцию Москвы в Незалежной по ценникам на топливо, потере бизнеса в РФ и, возможно, Донбасса. С таким прогнозом выступил украинский политолог Андрей Золотарев.

Напомним, накануне СНБО наложил рестрикции на кума президента России Владимира Путина, а также его супругу Оксану Марченко и еще восьмерых человек, пятеро из которых россияне, а также 19 юрлиц.

Украинский эксперт уверен, что ответ лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому по Медведчуку от главы РФ "прилетит", и "мы увидим его по ценникам на заправках, по дизелю – наверняка, или по (железнодорожным) колесам от Виктора Пинчука, которые перестанут быть нужными Российской Федерации".

"Ответ мы также увидим в Донбассе. Украина рискует, я думаю, в конце концов, потерять часть Донбасса, неподконтрольную Киеву", – цитирует "Правда.ру" Золотарева.

По его мнению, вчерашнее же разрешение военным ВСУ открывать "ответный огонь" стало сигналом для недовольных перемирием, которое стартовало летом прошлого года. Эксперт предполагает, что теперь в Донбассе будут обострения, однако к масштабной войне Киев не готов. Никакого карабахского или хорватского сценария в Донбассе не случится, убежден Золотарев. Но локальные вспышки там обязательно будут.

Ранее в субботу, 20 февраля, из Кремля уже пришла реакция на санкции в отношении главы одной из ведущих украинских оппозиционных партий устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он заявил, что в Москве обеспокоены такими шагами властей Незалежной, передает РИА "Новости". В России констатируют "набирающую силу реакционную тенденцию" в политической и социальной сферах соборной, отметил Песков.

"Мы видим репрессивные действия в отношении средств массовой информации, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины", – подчеркнул голос Кремля.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость143930
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Гость146819
Ваш текст: а вы хотели окацапить потихому украину. да не получилось.(деджень.)
Свиней нельзя окацапить
Их можно только в грязном свинарнике содержать, если не хотят в чистом
Гость150983
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В своем "огороде" не в состоянии навести порядок. Пока будут реагировать майдан может и в России случиться. С одним Навальным справиться не в состоянии, а таких оппозиционеров полно в России и скаждым годом их становится все больше.
Гость146819
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Ваш текст: а вы хотели окацапить потихому украину. да не получилось.(деджень.)
Гости
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Россия жестко отреагирует ??? С 2014 ждем , никак не дождемся... скорее под Харьковом разместят американские ракеты а в Очакове откроют базу поддержки НАТО , это реальнее чем то что Россия что-то сделает ''жестко'' своим врагам...
Гость150974
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petro
не лякай їжа...
ДурбЭцЭл, ничтожество помойное твое место на панщине на заробитках в <цензура> ковыряться у Польщи.
Гость150973
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К реальной действительности никого отношения не имеет. Делить нам с людьми Украины нечего.
Гость139774
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Я вот не пойму хохлов. У них реально, с каждым новым президентом, которого поддерживает запад, всё хуже и хуже. а поддержка в Европы и из США всё больше и больше. Правда в долг только ))). Может им пора задуматься. А в правильную сторону они смотрят? А не обычный ли это развод лохов. Ну у нас то понятно что куча проблем, нас всё зажимают и зажимают, но мы пока ещё живём, развиваемся и строимся не смотря ни на что. А у них всё хереет и хереет. скоро кроме земли вообще почти ничего не останется.
Гость143999
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Зачем электричество дали? Пусть ходили бы с ведром. Крыму отключили эл. энергию и воду. Могли бы сделать канал пошире, авиация есть.
Гость150612
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Что хотеть от клоуна Зеленского? В Украине надеялись на перемены к лучшему. Хотели как лучше, а получилось как всегда - стало ещё хуже!!!
petro
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не лякай їжа...
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