Реакцию Кремля жители Незалежной ощутят по своим кошелькам и в вопросе Донбасса

Россия обязательно ответит Украине за санкции киевского режима в отношении лидера политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. А ощутят реакцию Москвы в Незалежной по ценникам на топливо, потере бизнеса в РФ и, возможно, Донбасса. С таким прогнозом выступил украинский политолог Андрей Золотарев.

Напомним, накануне СНБО наложил рестрикции на кума президента России Владимира Путина, а также его супругу Оксану Марченко и еще восьмерых человек, пятеро из которых россияне, а также 19 юрлиц.

Украинский эксперт уверен, что ответ лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому по Медведчуку от главы РФ "прилетит", и "мы увидим его по ценникам на заправках, по дизелю – наверняка, или по (железнодорожным) колесам от Виктора Пинчука, которые перестанут быть нужными Российской Федерации".

"Ответ мы также увидим в Донбассе. Украина рискует, я думаю, в конце концов, потерять часть Донбасса, неподконтрольную Киеву", – цитирует "Правда.ру" Золотарева.

По его мнению, вчерашнее же разрешение военным ВСУ открывать "ответный огонь" стало сигналом для недовольных перемирием, которое стартовало летом прошлого года. Эксперт предполагает, что теперь в Донбассе будут обострения, однако к масштабной войне Киев не готов. Никакого карабахского или хорватского сценария в Донбассе не случится, убежден Золотарев. Но локальные вспышки там обязательно будут.

Ранее в субботу, 20 февраля, из Кремля уже пришла реакция на санкции в отношении главы одной из ведущих украинских оппозиционных партий устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он заявил, что в Москве обеспокоены такими шагами властей Незалежной, передает РИА "Новости". В России констатируют "набирающую силу реакционную тенденцию" в политической и социальной сферах соборной, отметил Песков.

"Мы видим репрессивные действия в отношении средств массовой информации, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины", – подчеркнул голос Кремля.

