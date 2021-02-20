Зеленский утвердил санкции против Медведчука и оппозиционеров

Посольство США в Киеве поддержало этот шаг украинских властей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 19 компаний и 8 физлиц, среди которых пятеро россиян. Под киевскую дубину попали, в том числе, лидер движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Соответствующий документ обнародован в субботу, 20 февраля, на сайте офиса главы государства.

Таким образом, президент ввел в действие вчерашнее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры – санкции".

Список всех попавших под ограничения государства юридических и физических лиц приводится в дополнении к указу.

Ранее сегодня посольство США в Киеве поддержало решение властей Незалежной ввести рестрикции против собственных граждан. По мнению американцев, так киевский режим защитит суверенитет и территориальную целостность страны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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