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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 19 компаний и 8 физлиц, среди которых пятеро россиян. Под киевскую дубину попали, в том числе, лидер движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
Соответствующий документ обнародован в субботу, 20 февраля, на сайте офиса главы государства.
Таким образом, президент ввел в действие вчерашнее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры – санкции".
Список всех попавших под ограничения государства юридических и физических лиц приводится в дополнении к указу.
Ранее сегодня посольство США в Киеве поддержало решение властей Незалежной ввести рестрикции против собственных граждан. По мнению американцев, так киевский режим
защитит суверенитет и территориальную целостность страны.
ЕС нужно сотрудничать с Вашингтоном только в сфере вооружения