"Путин переживет": отказ Байдена звать Россию в G7 насмешил французов

"Путин переживет": отказ Байдена звать Россию в G7 насмешил французов
Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Для Москвы важными сейчас являются другие международные форматы сотрудничества

Читатели французского издания Le Figaro резко раскритиковали отказ президента США Джозефа Байдена пригласить Россию для участия в G7.

О такой позиции Вашингтона накануне с борта самолета объявила журналистам пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки. При этом она заметила, что Москву могут позвать в "Большую семерку" совместно с партнерами Штатов по организации.

"Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то не стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона", – приводит РИА "Новости" мнение пользователя под ником archimède33.

А вот читатель Reg6994 убежден, что президент РФ Владимир Путин спокойно отнесется к тому, что Россию больше не пригласят на площадку "семерки". Он вообще сомневается в необходимости существования этой организации.

"Я думаю, Путин это переживет… G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует. Но имеет ли смысл это объединение сегодня?" – оставил такой коммент Reg6994.

В свою очередь, пользователь Edmond, помня о почтенном возрасте Байдена, не исключил того факта, что американец просто забыл о словах Путина об отсутствии у России интереса к G7, поскольку есть формат G20. С ним согласился DARIUS47, подчеркнув, важность для Москвы "Большой двадцатки" и Шанхайской организации сотрудничества.

Добавим, накануне Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности разразился критической речью в адрес России, обвиняя Москву в попытках расколоть "европейский проект и союз НАТО", а также в "нападении на наши демократии", пишет Le Figaro. США больше не будут "подчиняться" России, предупредил хозяин Белого дома.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость148745
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Если бы рагули знали французский они после такого налетели и налили там поноса по самые ноздри, так всегда бывает там, где появляется хотя бы один рагуль. Да вот только они даже своей дефективной мовы, полученной путем уродования русского языка, толком не знают.
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