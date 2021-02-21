В Германии рассказали о предложении к США по "Северному потоку - 2"

В Германии рассказали о предложении к США по "Северному потоку - 2"
Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Журналисты полагают, что американский президент оказался перед дилеммой

Новая администрация президента США хотела бы наладить подпорченные после Трампа отношения с Германией и вернуться к тесному сотрудничеству. Однако есть одна загвоздка – "Северный поток – 2". Сейчас Джо Байден стоит перед большой дилеммой из-за решения по российскому газопроводу.

Как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, во время телефонного разговора Меркель с Байденом по случаю его вступления в должность канцлер подняла вопрос "Северного потока". Политики "обменялись любезностями", но из-за этого американский президент поставил под угрозу консенсус между демократической и республиканской партией. 

Два сенатора ранее направили Байдену письмо с призывом не отказываться от жесткой политики по Трампа российскому газопроводу. Берлин также остается непреклонным в своей позиции относительно проекта.

Сейчас Штаты и Германия ведут переговоры о будущем "Северного потока – 2". И до конца не известно, на какую уступку может пойти Байден ради сохранения хороших отношений с Берлином. Авторы материала указывают, что немцы должны сделать американскому президенту "интересное предложение", если хотят воспользоваться шансом на партнерство с США. Тем не менее, по данным, немецкого издания Handelsblatt, пишет РИА "Новости", у американцев есть свои варианты на этот счет.

В Вашингтоне ждут, что Берлин выступит с компромиссным предложением временно отключить газопровод в случае, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такой вариант считают наиболее приемлемым в данной ситуации.

Ранее в Литве предложили заморозить строительство "Северного потока – 2" до тех пор, пока в стране не появится "демократическое избранное правительство". 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

крым наш
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Гость148786
Украинцам неинтересно сидеть на своих сайтах, скучно. Но очень любят российские. Не прожить без них понимаю. Ну ничего - русскому языку уже не учат в школах, пусть окукливаются внутри своей страны. Тут писать уже не смогут - <цензура> не научены будут.
для них путин бог,не могут без него
крым наш
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Бандероссия.
Слава Героям Утра! Че там у пиндосов, бандероссов и пидероссов? 1. Марсоход НАСА изучает возможность размещения военно-космической базы НАТО на Марсе. 2. Украина ввела санкции против кума Путина - Медведчука. а также ряда компаний по финансированию терроризма. Решением СНБО Украины закрыто 3 телевизионных канала Медведчука занимавшихся антигосударственной пропагандой. 3. "Россия - остров свободы". Соловьиные трели о пиндосах и гнилой трубе. 4. В Чикаго мороз, в Москве все одели валенки.
5,на какляндии перекрывают дороги против тарифов ЖКХ!
Гость143930
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Бандероссия.
Слава Героям Утра! Че там у пиндосов, бандероссов и пидероссов? 1. Марсоход НАСА изучает возможность размещения военно-космической базы НАТО на Марсе. 2. Украина ввела санкции против кума Путина - Медведчука. а также ряда компаний по финансированию терроризма. Решением СНБО Украины закрыто 3 телевизионных канала Медведчука занимавшихся антигосударственной пропагандой. 3. "Россия - остров свободы". Соловьиные трели о пиндосах и гнилой трубе. 4. В Чикаго мороз, в Москве все одели валенки.
садись - два за знание материала
Гость148786
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Украинцам неинтересно сидеть на своих сайтах, скучно. Но очень любят российские. Не прожить без них понимаю. Ну ничего - русскому языку уже не учат в школах, пусть окукливаются внутри своей страны. Тут писать уже не смогут - <цензура> не научены будут.
Бандероссия.
Пожаловаться Ответить
Слава Героям Утра! Че там у пиндосов, бандероссов и пидероссов? 1. Марсоход НАСА изучает возможность размещения военно-космической базы НАТО на Марсе. 2. Украина ввела санкции против кума Путина - Медведчука. а также ряда компаний по финансированию терроризма. Решением СНБО Украины закрыто 3 телевизионных канала Медведчука занимавшихся антигосударственной пропагандой. 3. "Россия - остров свободы". Соловьиные трели о пиндосах и гнилой трубе. 4. В Чикаго мороз, в Москве все одели валенки.
Гость143929
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Шпротогонов нужно заморозить к хуъм всех до одного. Уроды тупорылые.
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