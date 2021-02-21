Журналисты полагают, что американский президент оказался перед дилеммой

Новая администрация президента США хотела бы наладить подпорченные после Трампа отношения с Германией и вернуться к тесному сотрудничеству. Однако есть одна загвоздка – "Северный поток – 2". Сейчас Джо Байден стоит перед большой дилеммой из-за решения по российскому газопроводу.

Как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, во время телефонного разговора Меркель с Байденом по случаю его вступления в должность канцлер подняла вопрос "Северного потока". Политики "обменялись любезностями", но из-за этого американский президент поставил под угрозу консенсус между демократической и республиканской партией.

Два сенатора ранее направили Байдену письмо с призывом не отказываться от жесткой политики по Трампа российскому газопроводу. Берлин также остается непреклонным в своей позиции относительно проекта.

Сейчас Штаты и Германия ведут переговоры о будущем "Северного потока – 2". И до конца не известно, на какую уступку может пойти Байден ради сохранения хороших отношений с Берлином. Авторы материала указывают, что немцы должны сделать американскому президенту "интересное предложение", если хотят воспользоваться шансом на партнерство с США. Тем не менее, по данным, немецкого издания Handelsblatt, пишет РИА "Новости", у американцев есть свои варианты на этот счет.

В Вашингтоне ждут, что Берлин выступит с компромиссным предложением временно отключить газопровод в случае, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такой вариант считают наиболее приемлемым в данной ситуации.

Ранее в Литве предложили заморозить строительство "Северного потока – 2" до тех пор, пока в стране не появится "демократическое избранное правительство".