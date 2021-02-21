Тихановская признала провал протестов в Белоруссии

Тихановская признала провал протестов в Белоруссии
Светлана Тихановская. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционерка объяснила, почему люди перестали выходить на акции

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция "потеряла улицы". Она отметила, что на данный момент кажется, что они проиграли.

Оппозиционерка дала интервью швейцарской газете Le Temps, в котором объяснила причины провала протестных акций в Белоруссии. По ее словам, у протестующих попросту нет возможности сопротивляться насилию со стороны власти. 

"У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся. Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы", – приводит ее слова издание. 

Сейчас, как сообщила Тихановская, оппозиция пытается объединить протестные инициативы среди рабочих групп населения, в том числе – врачей, учителей и полицейских. Стратегия заключается в том, чтобы лучше организовать народ и постоянно оказывать давление на действующий режим Лукашенко, прежде чем люди снова выйдут на протесты. 

Тихановская заявила, что пока протестующие не готовы участвовать в протестах, однако она не исключила, что акции в Белоруссии продолжатся весной.

Ранее спецдокладчик в ООН Анаис Марин заявила, что вскоре у Запада может появиться новый инструмент давления на Александра Лукашенко. По ее словам, она обладает множеством доказательств применения силовиками методов насилия во время протестных акций в Республике. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

крым наш
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Гость139774
Вот думаю белорусы сами с батькой если что разберутся. Хотя в общем то чего народу то не нравится? Да зажимает он своих алигархов, не даёт ещё больше денег грести, да народу из ЛГБТ не даёт спокойно жить, а они же остальных и подначивают, что типо лучше будет. Не будет, поверьте. Будет как у нас. Жуткий разрыв между бедными и богатыми. Сделают пиндосы из Беларуси ещё одно гавкающие на РФ, и ничего не делающее, а только потребляющее подачки общество. На хохлов посмотрите. Ну кому-то повезёт. В гейропу уедет на заработки.
на заработках мёд,что ли?
крым наш
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Гость151349
Дебил, ты в Европе то был? Все телевизор смотришь!
приходилось
Гость143930
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Гость151349
Дебил, ты в Европе то был? Все телевизор смотришь!
Если вы, вооружившись ёршиком, трёте унитазы в общественном туалете торгового центра в Варшаве с утра и до ночи, а потом перемещаетесь в аналогичный сортир ночного клуба, то это не значит что вы, посетив Европу, что-то там рассмотрели кроме экскрементов своих хозяев.
Гость139774
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Александр Григорьевич
А ГДЕ ЭТО "Беларусия:Есть Беларусь и беларусы.А гавкает пёс беспородный( лукашенко), да ты.
Ещё с древней Руси было так. Заморские и восточные царьки только и занимались, что раздор между князьями на Руси творили. А пока раздор был, грабили спокойно то одного, то другого. А Тихоновской нужно было бы хотя-бы во Франции тусить. В отстойной Прибалтике, которая ждёт реванша за поражения перед РФ точно не стоило. Они белорусов за совсем отмороженных держат.
Гость русский в германии
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Александр Григорьевич
А ГДЕ ЭТО "Беларусия:Есть Беларусь и беларусы.А гавкает пёс беспородный( лукашенко), да ты.
По русски Беларусия а если не знаеш где нахадится открой атлас и найди умник доморощенный
Гость139774
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Александр Григорьевич
А ГДЕ ЭТО "Беларусия:Есть Беларусь и беларусы.А гавкает пёс беспородный( лукашенко), да ты.
Вот думаю белорусы сами с батькой если что разберутся. Хотя в общем то чего народу то не нравится? Да зажимает он своих алигархов, не даёт ещё больше денег грести, да народу из ЛГБТ не даёт спокойно жить, а они же остальных и подначивают, что типо лучше будет. Не будет, поверьте. Будет как у нас. Жуткий разрыв между бедными и богатыми. Сделают пиндосы из Беларуси ещё одно гавкающие на РФ, и ничего не делающее, а только потребляющее подачки общество. На хохлов посмотрите. Ну кому-то повезёт. В гейропу уедет на заработки.
Александр Григорьевич
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Гость русский в германии
Бацка молодец а предатели Родины Беларусии только лают из за бугра.Собака лает а караван идет
А ГДЕ ЭТО "Беларусия:Есть Беларусь и беларусы.А гавкает пёс беспородный( лукашенко), да ты.
Гость русский в германии
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Гость147166
А в Европе сколько насилия полиции над протестующими? Лучше за своими странами смотрели демократы <цензура>.Евы. а тихановскую на кол.
В Германии с протестующими разговор короткий газ водомёт и резиновые пули в догонкы
Гость русский в германии
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Бацка молодец а предатели Родины Беларусии только лают из за бугра.Собака лает а караван идет
Гость143929
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Смени памперс и <цензура> кашу вари, дура. Достало всех или бабки кончились у пендосов.
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