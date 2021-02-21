В Австрии предостерегли ЕС от новых санкций против России

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Глава австрийского МИД Александер Шалленберг считает, что при введении новых санкций против России ЕС не должен "рубить сук, на котором сам сидит". Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.
Шалленберг прокомментировал грядущую встречу глав МИД ЕС, касающейся ситуации вокруг Алексея Навального. Они намереваются обсудить "соразмерную реакцию" Европы на заключение оппозиционера в тюрьму. Предположительно, министры собираются попросить Европейскую службу внешних связей представить список лиц и организаций, которым запретят въезд и заморозят их активы на территории Евросоюза.
Дипломат в интервью изданию предостерег ЕС от чрезменой реакции на событие, однако, отметил он, Австрия выступаез за введение санкций. По его словам, санкционный список должен быть "грамотным с политической точки зрения и надежным – с юридической". В противном случае европейцы "срубят сук, на котором сидят", подчеркнул он.
При этом в Австрии должны сохранить двустороннюю политику в отношении России, считает Шалленберг, которая подразумевает диалог и обозначение границ там, где это возможно.
Накануне Алексея Навального признали виновным во втором деле, касабщемся клеветы на ветерана Игната Абраменко – ему назначили штраф в размере 850 тысяч рублей, который должен быть уплачен в течение трех дней. В противном случае, наказание может быть изменено.
По первому делу Навальный должен провести в тюрьме 2 года и 5 месяцев.
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