В Крыму рассекретили "имперские амбиции" Британии на Украине

В Крыму рассекретили "имперские амбиции" Британии на Украине
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Намерения Лондона являются частью многоходового плана, уверены в республике

Выделение Британией средств Киеву, который Украина должна направить на поддержку своих административных структур, считающихся "крымскими", является многоходовым планом. Соответствущее заявление сделала сенатор республики Ольга Ковитиди.

Ранее стало известно, что посольство британской дипмиссии в Киеве  выделило местным властям 168 тыс. фунтов для поддержки структур "Крыма", которые находятся в Херсонской области. В заявлении королевского МИД сообщалось, что деньги должны помочь региональной администрации оказать поддержку тем, кто пытается "посетить больницы" или получить украинский паспорт.

Сенатор напомнила, что Херсон, очевидно, не является Крымом – поддержка Лондона направлена на деле для херсонской администрации. При этом участь выделенных средств будет такой же, как и ранее направленные Лондоном 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, которые якобы ушли на развитие "торговых контрактов" между двумя странами.

"Английских денег так и не увидели в сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии инфраструктуры", – заявила сенатор в интервью РИА "Новости".

По словам госслужащей, выделение средств в любом объеме для Украины со стороны Британии подтверждает "имперские амбиции" Лондона в отношении Незалежной.

Ранее сообщалось, что Лондон намерен выделить украинской стороне средства для строительства военно-морских баз в Черном и Азовском морях. Премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль заявил, что полученный транш станет одним из крупнейших поступлений в государственный бюджет. Об этом глава кабмина сообщил в ходе брифинга, проведенного по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Егор МАЛКОВ

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Гость151442
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Правь, Британия, морями!
Ваван Патриот
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Британцы вспомнили итоги Крымской войны 1853 -1856 годов. Турция, Англия и Франция разгромили в Севастополе российский флот и войска под командованием адмирала Нахимова и Корнилова. Россия потерпела поражение и подписала позорный Договор. Ей запрещалось иметь в Крыму армию, флот и строит крепости в течении 20 лет. Более 10 лет проводилась расчистка Севастопольской бухты от обломков российского флота. Все что было создано Петром Первым уничтожено за несколько месяцев. Более 150 лет горе патриоты восстанавливали флот России. Единственный ржавый авианосец "Адмирал Кузнецов" итог их работы
Хе-хе-хе
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А дед Альцгеймер совсем ничего не выделил? Или он просто подарил папуасов англикам? Ну, как крепостных дарили, продавали, проигрывали в карты.
Гость151428
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И 3 рубля на подкуп президента.
Гость143929
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Да бабло пилят, все просто украли педобандеры, по схеме сделаной ранее с родственником бидона или какого то пендоса.
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