Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"

Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты предупредили о тяжелых последствиях такого решения для экономики страны

В ближайшее время Россия может расшириться за счет территорий Донбасса. Такое мнение высказал главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. 

Во время эфира на радио его спросили, могут ли российские власти снова воспользоваться "крымским сценарием" и присоединить к стране новые территории. Венедиктов заявил, что подобное уже прорабатывается – в отношении к Донбассу. 

Журналист вспомнил недавнее высказывание Владимира Путина о том, что Россия несмотря ни на что не бросит Донбасс и защитит его в случае угрозы. 

Однако такой сценарий обернется для страны новыми проблемами, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. В разговоре с URA.RU он усомнился, что российские власти пойдут на такой шаг, зная, чем это может быть черевато для экономики страны. 

"За присоединением Донбасса могут последовать серьезные санкции. Если начать расширять территорию, то издержки будут запредельно высокими для современной российской экономики", – отметил он. 

Также специалист подчеркнул, что в последнее время россиян все меньше волнует внешнеполитическая ситуация – они больше заинтересованы во внутренних делах страны. 

В последнее время в Кремле обеспокоены ситуацией на юго-востоке. Дмитрий Песков заявил, что, судя по "репресивным действиям" внутри Украины, власти Незалежной могут прибегнуть к силовому способу решения ситуации на Донбассе. 

Некоторое время назад в России создали форум "Русский Донбасс", на котором активно обсуждали интеграцию региона в российское пространство. 

Роман ИГНАТОВ

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Гостяра
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И правда - зачем молодым и прогрессивным , сытым москвичам и питерцам занимающим за сутки очередь у магазинов Apple чтобы первыми купить новую модель айфона , от безделья приходящим на акции за Навального и усиленно изучающим английский язык для учебы за границей - ну какое им дело до гибели людей на Донбассе , зачем вообще им какой-то Донбасс ?!? Это же нонсенс - делиться деньгами с этими чухонцами...
Гость149494
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Опять этот провокатор завонял со своей помойки, борцун за правду на западные деньги блин.
Гость139774
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Всё зависит от маразма у бандерлогов. Запад вряд ли одобрит военную авантюру против Донбаса. Их и так всё устраивает. А вот бандерлоги могут не правильно очередной намёк понять и как Саака двинуться в бой. Вот после этого у РФ выбора просто не будет. Тогда думаю сразу весь восток заберём, может даже с Киевом. А санкции это вечная тема пока есть идеологическое противостояние запада и РФ. Их будут вводить и дальше. При этом не мы инициаторы этого противостояния.
Гостяра
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Если Донбасс не будет принят в состав России то это будет называться не иначе как предательство в отношении жителей региона , дескать мы вас , родных , очень любим но к себе не возьмем потому что боимся санкций от наших партнеров или ''все мы - Русский Мир , но табачок врозь , у вас свой а у нас - свой'' ...
Гость143929
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Вход рубль, выход два. Санкции и их авторов на хъю вертели. Бандеры <цензура> и <цензура> пожизненно.
Гостяра
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"За присоединением Донбасса могут последовать серьезные санкции. Если начать расширять территорию, то издержки будут запредельно высокими'' - умнейшая личность тот кто так думает ! Интересы бизнеса - прежде всего а люди это мясо , всегда им были и будут... Вот только ''cерьезные санкции'' последуют гарантированно и без присоединения Донбасса , кто еще этого не понял - либо лапоть либо навальнист...
Гость148599
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Идиот и «эхо» такое же помойное!!!
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