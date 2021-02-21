Эксперты предупредили о тяжелых последствиях такого решения для экономики страны

В ближайшее время Россия может расшириться за счет территорий Донбасса. Такое мнение высказал главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Во время эфира на радио его спросили, могут ли российские власти снова воспользоваться "крымским сценарием" и присоединить к стране новые территории. Венедиктов заявил, что подобное уже прорабатывается – в отношении к Донбассу.

Журналист вспомнил недавнее высказывание Владимира Путина о том, что Россия несмотря ни на что не бросит Донбасс и защитит его в случае угрозы.

Однако такой сценарий обернется для страны новыми проблемами, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. В разговоре с URA.RU он усомнился, что российские власти пойдут на такой шаг, зная, чем это может быть черевато для экономики страны.

"За присоединением Донбасса могут последовать серьезные санкции. Если начать расширять территорию, то издержки будут запредельно высокими для современной российской экономики", – отметил он.

Также специалист подчеркнул, что в последнее время россиян все меньше волнует внешнеполитическая ситуация – они больше заинтересованы во внутренних делах страны.

В последнее время в Кремле обеспокоены ситуацией на юго-востоке. Дмитрий Песков заявил, что, судя по "репресивным действиям" внутри Украины, власти Незалежной могут прибегнуть к силовому способу решения ситуации на Донбассе.

Некоторое время назад в России создали форум "Русский Донбасс", на котором активно обсуждали интеграцию региона в российское пространство.