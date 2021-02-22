Эксперт: Лукашенко приехал к Путину за очередным кредитом

Эксперт: Лукашенко приехал к Путину за очередным кредитом
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Деньги, вероятно, станут главной темой переговоров лидеров двух стран

Сегодня должна состояться встреча российского президента Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры пройдут в Сочи. Как ранее сообщил Кремль, пресс-конференция по итогам не запланирована, а значит, широкая общественность вряд ли узнает подробности разговора политиков. Между тем эксперты делают предположения, о чем пойдет речь.

Так, белорусский политолог Всеволод Шимов считает, что Лукашенко приехал к Путину, чтобы попросить денег. Новый кредит для республики, вероятно, станет главной темой для разговора. Сам Батька незадолго до поездки в Россию опроверг подобные слухи. Белорусский лидер заявил, что не намерен чего-то просить.

Эксперт также высказался об интеграции РФ и Белоруссии. Шимов полагает, что Лукашенко будет затягивать решение этого вопроса, “как это неоднократно делалось раньше”. По мнению политолога, углубление интеграции власти республики воспринимают как угрозу суверенитету.

Между тем Минск сейчас не в лучшем положении, отметил Шимов в беседе с РИА Новости. Лавировать между Россией и Западом, как это делалось раньше много лет, не получается. Причиной тому – ухудшение отношений с западными странами на фоне скандальных выборов президента Белоруссии и протестов в стране. Все это вынуждает Лукашенко идти на некоторые уступки Москве.

Как стало известно ранее, президент Белоруссии, несмотря на то, что переговоры были назначены на понедельник, 22 февраля, отправился в Россию еще 19-го.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость151903
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Этот захребетник уже достал! Всем ясно, что его советская экономическая модель не жизнеспособна. Но признать это он не может, потому, что это удар по его собственному престижу. Жить без российских вливаний он уже не сможет. Нужно четко поставить вопрос: или интеграция или будем также на словах гудеть о братском народе, но без денег.
Гость143929
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Не давать ничего этому <цензура>, это не народ белорусский, это черт и двуличная <цензура>. Зачем терять средства без толку, результат нужен.
Гость151731
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Гость149153
пусть деже за деньгами, Белоруссы наш родной народ!
И???
*наш родной народ* поддержал россию с крымом,абхазией,ю осетией и по другим вопросам как санкции западу,украине
или вы сам из нахлебников змагаров,любовь и дружба исключительно за деньги а еще лучше только на словах когда нужны очередные кредиты и скидки
хватит кормить усатого предателя!
Гость149153
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пусть деже за деньгами, Белоруссы наш родной народ!
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